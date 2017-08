Send til din ven. X Artiklen: Million-udfordring på specialundervisningen på folkeskolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Million-udfordring på specialundervisningen på folkeskolerne

Sorø - 03. august 2017 kl. 16:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand i Sorø Kommune er på vej til at løbe løbsk. Ikke mindst derfor er sagen på dagsordenen i børn og undervisningsudvalget, der holder møde på tirsdag.

6,3 millioner kroner ser specialundervisningen ud til at koste mere end forventet i 2017, og det er vel at mærke, selv om der er tilført 2,35 millioner kroner via overførsler fra budget 2016, fra Ung Sorø og fra ikke-anvendte midler fra pensionspuljen samt sparet befordring fra almenområdet.

I 2018 ventes specialundervisningen at give et underskud på 8,1 millioner kroner, selv om der hentes 3 millioner kroner fra almenområdets pensionspulje og 450.000 kroner fra sparet befordring på almenområdet.

Det er fagcentrets vurdering, at både omfanget og kvaliteten af specialundervisningen er øget.

- Hvor der tidligere især var på mellemtrinnet, at eleverne fik tilbudt specialundervisning, oplever vi nu, at byrådets ønske om en tidlig og forebyggende indsats slår igennem, således at der i højere grad også tilbydes specialundervisning allerede fra børnehaveklassen. Det betyder på kort sigt flere elever i specialundervisningen, men fagcentret vurderer, at vi i løbet af nogle år kan se en positiv effekt af denne ændring, skriver fagcentret i dagsordenpunktet.

Sagen skal videre fra børn og undervisningsudvalget over økonomiudvalget til byrådet.

Fagcentret foreslår, at skolernes forventede regnskabsresultat i 2017 overføres til 2018, samt at skolernes overførsler fra 2016 til 2018 på i alt lidt mere end 1,4 millioner kroner fremrykkes, så de bevilges i 2017.

Derudover foreslår embedsmændene, at det i forbindelse med budget 2018 afklares, om der kan gives en ekstrabevilling, der dækker underskuddet i 2017, ligesom fagcentret i samarbejde med eksterne konsulenter gerne vil udarbejde en samlet handleplan, der sikrer, at budgettet fremover overholdes. Sidstnævnte udgift kan finansieres af af de interne udviklingsresurser.

Det er så meningen, at børn og undervisningsudvalget på sit møde i november eller december 2017 skal have en status på arbejdet plus en politisk drøftelse af et ønsket serviceniveau i specialundervisningen og ikke mindst af mulighederne for at opnå det ønskede serviceniveau på grundlag af det foreliggende budget.

Det endelige forslag til tilrettelæggelse af specialundervisningen og en sikring af, at budgettet fremover overholdes, kan forelægges på udvalgets møde i februar 2018.

