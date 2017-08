Stine Bosse ville gerne tildele en del på Vest- og Midtsjælland »et los bagi«. Foto: Anders Ole Olsen

Mentor-mangel i Sorø - Bosse gav »et los bagi«

Sorø - 18. august 2017 kl. 17:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At være mentor for en flygtning og dermed hjælpe til med at få den pågældende ind på arbejdsmarkedet og sikre en bedre integration, er ikke i høj kurs i Sorø og Ringsted kommuner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er jo langt fra et fuldtidsjob. Selv en beskeden indsat på dette område kan gøre en stor forskel, siger Duc Nguyen, der er direktør i firmaet Job Partner.

- Vi har masser af mentorer i København og Nordsjælland - og også i Jylland - men på Vest- og Midtsjælland er det mildt sagt op ad bakke.

Torsdag eftermiddag stod Job Partner sammen med Ringsted og Sorø kommuner bag et arrangement på Værkerne i Sorø - men selv om hovedtalerne ved arrangementet var erhvervskvinden Stine Bosse, kom der kun 20 deltagere. Bosse kvitterede ved at sige, at en del i det her område trænger til at »få et los bagi«.

- Vi har selvfølgelig ikke givet op, siger Duc Nguyen.

- I sidste ende kan vi jo trække på mentorer fra andre områder, men vores erfaring siger, at man får det bedste resultat, hvis det er lokale mentorer.

I alt 70 flygtninge - 45 i Sorø og 25 i Ringsted - har Job Partner og de kommunale jobcentre udpeget, så der er muligheder nok for at komme til at hjælpe en udefra.

- Vi prøver at ruste de frivillige i Sorø og Ringsted til at varetage rollen som integrationsmentorer, fortæller Duc Nguyen.

- Projektet etableres på tværs af kommunerne med henblik på at inddrage fælles erfaringer og viden på tværs. Kommunerne har et ønske om, at de nuværende og kommende frivillige opkvalificeres i forhold til at kunne varetage opgaverne for de nyankomne flygtninge. Projektet har derfor til formål, at udvikle en metode til at sikre holdbart og varigt match imellem flygtninge og kompetente integrationsmentorer. Det er forventningen, at modellen kan sikre et varigt match - et helt unikt afsæt for den nyankomnes integration i lokalsamfundet og på arbejdspladserne. Samtidig vil integrationsmentorerne understøtte, at øge selvforsørgelselsgraden i blandt de nyankomne - og ikke mindst understøtte at den nyankomne fastholder job eller uddannelse.

- Opgaven med at integrere flygtninge i det danske samfund lykkes bedst, når vi løser den sammen mellem kommunerne, erhvervslivet og frivillige fra lokalsamfundet og for at denne ambition skal lykkes, kræver det, at flygtningene får et tidligt indblik i arbejdsmarkedet og dansk arbejdskultur, siger borgmester Gert Jørgensen, Sorø.

- Frivillige spiller her en vigtig rolle, da de kan være et bindeled til arbejdsmarkedet og introducere flygtninge og virksomheder for hinanden. Derudover kan frivillige supplere de kommunale og lovgivningsmæssige indsatser og medvirke til at skabe en god overgang for flygtninge til det danske samfund."

Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten, siger:

- Ringsted Kommune modtager hver måned nye flygtninge, og hver måned hjælper frivillige borgere i Ringsted Kommune med at integrere disse. Båndene mellem Ringsted Kommune og civilsamfundet har udviklet sig gennem årene, og i dag fungerer de frivillige i høj grad som en forlænget arm for vores integrationsmedarbejdere. Det er med henblik på dette konstruktive samarbejde, at Ringsted Kommune nu vil udvide samarbejdet med de frivillige. Med projekt "Holdbart Match" får de frivillige borgere, lokale virksomheder og Ringsted Kommune i fællesskab en unik mulighed for, via en helhedsorienteret proces, at få de arbejdsparate flygtninge integreret på arbejdsmarkedet.

Integrationsmentorerne opkvalificeres via en integrationsmentoruddannelse, som består af 2×4 timers undervisning. Cubion står for uddannelsen og temaerne på de to dage bliver "Mentorrollen og forståelse af opgaven" og "Lovgivning, regler og ressourcer".

Derudover berøres der følgende emner: mentorrollen, kulturforståelse, målretning mod arbejdsmarkedet med mere.