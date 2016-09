Menighedsråd mangler kandidater

For Slaglille-Fjenneslev Sogn var målet at få seks medlemmer - tre fra hvert at de sammenlagte sogne, men kun to mødte op for at repræsentere Slaglille. Selv om der endnu er 14 dage for kandidaterne at melde sig, er formand for menighedsrådet Sonja Anette Grangaards håb ikke så stort.