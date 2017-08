Se billedserie Projektleder Line Magnussen forklarer, at den grønne metalkasse trækker en sort plast-membran gennem renden, der skal omslutte højmoseområdet. Foto: Anders Ole Olsen

Membraner og spuns skal genskabe højmose

Sorø - 29. august 2017

Der er gang i gravemaskinerne ved Sandlyng Mose og Verup Mose i Store Åmose nordvest for Stenlille.

Som en del af naturgenopretningsprojektet LIFE Østdanske Højmoser graver Sorø Kommune nemlig ved de to døde højmoser for at gøre dem levende igen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Her blev der gravet tørv i stor stil i årene omkring anden verdenskrig. Det blev brugt som brændsel, da der var rift om ressourcerne. Tørven blev fragtet derfra i godsvogne på den gamle Veddebane, der nu er nedlagt. I moseområdet har man faktisk for nyligt fundet et stykke glemt, gammel skinne, der vidner om fortidens aktiviteter.

Før den tid var Sandlyng Mose og Verup Mose to levende højmoser, der voksede opad med få millimeter om året.

En højmose fungerer nærmest som en stor svamp, hvor et lag af levende spagnum-mosser suger alt vand til sig. Spagnum-mos kan absorbere 10 gange sin egen vægt i vand. Med årene vokser spagnum-mosserne op som en pukkel i landskabet og efterlader samtidig et lag tørv nedenunder.

Højmosen er i sig selv et vådt, surt og næringsfattigt landskab, hvor våde høljer med spagnum og kæruld gror mellem tuer af dværgbuske som tranebær, blåbær og hedelyng. Det skaber et fugtigt miljø med rigtig mange insekter. Højmosen er også et levested for den spidssnudede frø og for snogen.

Sorø Kommune forsøger at genskabe den natur med projektet LIFE Østdanske Højmoser, der blandt andet er støttet med EU-midler. Guldborgsund Kommune indgår også i projektet. Kommunen er i gang med at genskabe Horreby Lyng på Falster. Kommunerne har sammen skaffet 40 millioner kroner til projektet.

Man kan besøge Åmosen og gå tur omkring de to moser og følge udviklingen. Ved Verup Mose kan man parkere ud for Vasebakkegård, Kærvej 1 i Verup og derfra bevæge sig ud på veje og stier i området. Ved Sandlyng Mose kan man parkere ved bålhytten på Maglemosevej 3 i Assentorp.

