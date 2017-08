Maj Buch blev valgt blandt 33 ansøgere. Hun tiltræder 1. oktober som vicekommunaldirektør i Sorø Kommune. Hun afløse i Sorø Søren Ole Sørensen, der 1. oktober tiltræder som direktør for arbejdsmarked, ældre & sundhed, økonomi, løn, personale og IT-digitalisering i Kalundborg Kommune. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Maj Buch bliver ny vicedirektør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maj Buch bliver ny vicedirektør

Sorø - 29. august 2017 kl. 12:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maj Buch kommer fra en stilling som direktør i Greve Kommune, hvor hun har været en del af topledelsen gennem mere end 10 år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Som vicekommunaldirektør i Sorø Kommune vil Maj Buch blandt andet få ansvar for at styrke det tværfaglige samarbejde i kommunen og det tværgående samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv.

- Jeg ser Sorø Kommune som en attraktiv kommune i vækst. Det er en kommune med nogle gode bysamfund, en spændende historie og en god selvfølelse. Samtidig er det en veldrevet kommune med en sund økonomi, og det er i mine øjne et rigtig godt afsæt for at nytænke og videreudvikle den kommunale velfærd, blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med borgerne og erhvervslivet, siger hun.

I Greve Kommune har Maj Buch haft ansvar for en række store, tværgående indsatser på blandt andet skoleområdet, integrationsområdet og det boligsociale område.

- Når man skal have mange forskellige interesser og perspektiver til at mødes, så arbejder jeg gerne med at finde de fælles mål, som så kan blive overliggeren i indsatsen. Hvis vi fokuserer på der, hvor vi vil det samme, fremfor på forskellighederne, så har vi bedre forudsætninger for at lykkes, siger hun.

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig til samarbejdet med Maj Buch.

- Jeg glæder mig over, at vi har kunnet tiltrække en så superdygtig og kompetent vicekommunaldirektør, som både har direktionserfaring og stor økonomisk indsigt. I ansættelsesudvalget var vi helt enige om at vælge Maj Buch, som også værdimæssigt passer godt til Sorø Kommune, siger han.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær ser også frem til at byde sin nye direktørkollega velkommen.

- Maj Buch er et godt match for Sorø Kommune. Især hendes evne til at inddrage ledere og medarbejderne og skabe følgeskab er egenskaber, vi lægger stor vægt på, ligesom hun byder ind med nogle konkrete og værdifulde erfaringer med at skabe løsninger på tværs af forskellige fagområder til glæde for borgerne, siger han.

Maj Buch tiltræder som vicekommunaldirektør den 1. oktober og har første arbejdsdag den 2. oktober.

Maj Buch Larsson er 48 år. Hun er gift med Bjarne Larsson. Til sammen har de fire børn i alderen 21-26 år og to børnebørn.

Maj Buch Larsson er cand.polit. fra Københavns Universitet og har efterfølgende taget en række lederuddannelser. Hun kommer fra en stilling som direktør i Greve Kommune med ansvar for Børn, Skole, Familier, Kultur, Fritid, Tryghed og Integration. Hun har været i Greve Kommune siden 2005 og haft en række forskellige poster i topledelsen.