Mads fandt lykken i en læreplads

Sorø - 02. august 2017

Det har ikke altid været nemt at være Mads Kortegaard.

Han fungerede skidt i skolen og har zappet fra den ene til den anden. Han har haft faglige udfordringer, alt for meget krudt bag i og en indre uro, og han var tæt på at havne i det forkerte selskab.

Men nu er det vendt for den 16-årige unge mand, og det er der flere gode grunde til.

Dels har han fået styr på sin ADHD-diagnose, og hans medicin for sygdommen virker perfekt. Han fik det rette skoletilbud - en specialklasse på Supercentret i Stenlille - og sidst men ikke mindst har han fundet ro og glæde i en hobby, der fremover også skal blive hans uddannelses- og levevej:

Han vil være motorcykelmekaniker og har været så heldig at få en læreplads hos motorcykelforhandleren Ducati i Pedersborg ved Sorø.

Der bliver kun uddannet cirka 13 motorcykelmekanikere i Danmark om året, og at få en plads hos Dukati er faktisk lidt af en præstation i sig selv.

Måske især for en ung mand som Mads Kortegaard, der har kæmpet det meste af sit liv for at føle sig tilpas med sig selv og sine omgivelser.

Beslutningen om at køre Mads Kortegaard i stilling til en læreplads efter 9. klasse tog Finn Ingemann, indehaveren af Ducati-forhandleren, allerede et par uger efter, at Mads var begyndt som fejedreng for to år siden.

- Jeg har været her i 47 år og har haft en del mekanikere og lærlinge gennem systemet. Jeg mærker hurtigt, om de unge virkelig brænder for det her. Det gør Mads. Så det var ingen svær beslutning, siger Finn Ingemann.

Han synes, at andre virksomheder skal være mere åbne over for at give unge mennesker med skoletræthed eller diagnoser en chance i forhold til en læreplads.

- Kig på mennesket og ikke på eksamenskarakterer, lyder det fra Finn Ingemann til DAGBLADET RIngsted og Sjællandske.