Madmarkedssagen når at holde treårs fødselsdag

Sorø - 10. september 2016 kl. 14:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ventetid: Statsforvaltningen kommer til at bruge mere end tre år på at afgøre, om Ivan Hansen ydede ulovligt tilskud til iværksætter i Holberg Arkaden. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen oplyser, at man forventer at kunne afslutte sagen inden for tre måneder. Tilsynet oplyser desuden, at den lange sagsbehandlingstid skyldes et stigende antal henvendelser til tilsynet, og at der er sager, som tilsynet skal prioritere før andre. Det er eksempelvis klager over kommuners og regioners afslag på aktindsigt.

Med den besked til avisen fra Statsforvaltningen står det klart, at sagen omkring etableringen af et madmarked i Holberg Arkaden, når at fylde tre år, før der falder en afgørelse.

Sagen var en »varm kartoffel« i den kommunale valgkamp i 2013. Venstre og Konservative klagede i september 2013 til Statsforvaltningen, for de to partier mente, at den socialdemokratiske borgmester Ivan Hansen havde overtrådt loven ved via Sorø Event og Turist (SET) at kanalisere skattekroner til en privat iværksætter, Jan Poulsen, som ville åbne et madmarked i arkaden. V og K mente heller ikke, at den daværende borgmester havde informeret økonomiudvalget om, at 100.000 kroner til SET var øremærket til at støtte Jan Poulsen.

Ivan Hansen har derimod hele tiden fastholdt, at han orienterede udvalget, som han skulle. Han har også fastholdt, at de 100.000 kroner ikke var øremærket til et bestemt formål, men at SET kunne bruge pengene efter eget valg til at støtte detailhandelen i Sorø by.

Både Ivan Hansen og den nuværende borgmester Gert Jørgensen betegnede allerede i fjor sagsbehandlingen som »kritisabel«. Begge døjede til, at sagen har principiel betydning og kan afstikke rammerne for, hvad man må og ikke må i den kommunale forvaltning.