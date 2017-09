Se billedserie Nanna Lynge skippede sit job som bygningsingeniør for at hellige sig arbejdet med mennesker. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Maden som redskab

Sorø - 09. september 2017 kl. 11:02 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra bygningsingeniør til kostvejleder. Det er det spring, som Nanna Lynge har taget, og nu åbner hun egen klinik i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø: Det blev til 19 år som bygningsingeniør i Ringsted Kommune, men nu vil Nanna Lynge satse 100 procent på et liv som selvstændig kostvejleder og coach med firmaet »Kostvejledningen«. Klinikken ligger på Nørrevej 3 i Sorø.

- Man kan på mange måder sige, at min hobby er blomstret. Jeg har altid interesseret mig for at lave sund mad, og hvordan man rent faktisk kan bruge maden som et værktøj. Men jeg ønskede at vide meget mere om fysiologien og processerne i kroppen, så jeg tog en uddannelse som kostvejleder i 2014 fra Kostakademiet ved Ringkøbing, siger hun.

Med uddannelsesbeviset i hånden var det Nanna Lynges ønske at »gå ud og redde hele verden«. Hun ville fortælle folk, hvordan mad påvirker - ikke bare kroppen - men også sindet. Derfor startede hun i det små med at vejlede sine kunder hjemme ved køkkenbordet, og et par enkelte foredrag blev det også til.

- Tilbagemeldingerne var enormt positive, og det gav mig endnu mere blod på tanden. Derfor uddannede jeg mig til både business- og livsstilscoach hos Sofia Manning. Den uddannelse blev jeg færdig med i 2016, og kort efter blev jeg Sense-konsulent i Behandlerhuset på Nørrevej i Sorø, siger hun.

Men der var bud efter Nanna Lynges kompetencer, så i januar 2017 startede hun Sense-hold i Slagelse. Hun har også oprettet bootcamps. Hun holder tillige både foredrag og forskellige salatkurser.

- Jeg plejer at sige, at førhen byggede jeg skoler og børnehaver om, nu bygger jeg mennesker.

For netop at forstå psykologien bag, er Nanna Lynge ved at tage endnu et uddannelsesforløb hos Sofia Manning som »madmentor«. Sammen med de øvrige kurser og uddannelser giver det en alsidig værktøjskasse i arbejdet med kunderne.

Onsdag den 4. oktober og torsdag den 5. oktober holder Nanna Lynge infomøde om Sense-kostprogrammet. Det sker i henholdsvis Sorø og Slagelse. Hvis man ønsker at tilmelde sig infomødet, så kan man gøre det på hjemmesiden www.kostvejledningen.dk.