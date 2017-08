Måske flere timer til SOR IF

- Det er ikke sikkert, at SOR IF får flere timer på det møde, vi skal holde med foreningerne torsdag.

Af artiklen i avisen efter tirsdagens ekstraordinære udvalgsmøde kan det af artiklens overskrift tolkes, at SOR IF er sikret flere træningstimer - men det er altså ikke sikkert.

Udgangspunktet for mødet er, som det også fremgår af artiklen, at kommunen skal forsøge at rette op på de fejl, der er lavet i timefordelingen. Det har blandt andet betydet, at SOR IF på trods af en markant medlemsfremgang har mistet 10 træningstimer. Kommunen satte en uvildig konsulent til at se på tingene, men konsulentens beregninger blev lavet med udgangspunkt i forkerte tal, og derfor blev beregningen også forkert.