MF'er imponeret over unges viden

Et nej er et nej. Uanset hvornår nej'et falder, så gælder det.

8.a har sat sig ind i emnet og er forberedte, da folketingsmedlem Louise Schack Elholm mandag kigger forbi for at overvære en undervisningstime og stille sig til rådighed for spørgsmål fra klassen.

Og spørgsmålene kommer: »Hvad vil du som politiker gøre for at komme hævnporno til livs?«

- Jeg kan som politiker være med til at bestemme om noget er lovligt eller ulovligt. Det er allerede besluttet, at hævnporno er ulovligt, men nu foreslår vi at hæve strafferammen for hævnporno til to års fængsel, svarer Louise Schack Elholm.