Lynge Lokalråd ønsker en ny høring om savværksgrunden

Sorø - 15. juli 2017 kl. 10:58

Formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V), ser det ikke som en mulighed. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi mener på baggrund af ovenstående, at det påtænkte byggeri afviger fra den bevarende lokalplan i en grad, så der her er tale om ændringer i lokalplanen.

Det skriver Lynge Lokalråd i sit høringssvar til Sorø Kommune. Svaret gælder byggeriet af seks boliger på den tidligere savværksgrund midt i landsbyen.

- Skal der gives tilladelse til at bygge et passende antal huse på grunden, forventer vi, at tegningsmaterialet ændres, så det harmonerer med anvisningerne i lokalplanen, og at der laves en ny nabohøring, fortsætter lokalrådet.

- I det udsendte materiale er der ikke overensstemmelse mellem tekst og tegninger, hvorfor det er umuligt at tage endelig stilling til byggeriets udseende.

- Udarbejdelse af et nyt materiale og en efterfølgende ny høringsfase ser jeg ikke umiddelbart som en mulighed, siger formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard.

- Sagen kommer på udvalgets dagsorden efter sommerferien, og her vil vi gennemgå de høringssvar, der er kommet ind. Vi har tilkendegivet, at vi vil give dispensation for grundstørrelser og P-forhold, men vi lytter naturligvis også til lokalrådet og andre, der har ytrer sig i sagen, og gode forslag er altid velkomne.

- Savværksgrunden har ligget tom hen i adskillige år, fortsætter Jens Nygaard.

- Nu kommer der så en investorgruppe, der vil bringe grunden i spil. Det er vi som udgangspunkt positivt indstillet overfor. Det betyder ikke, at der skal bygges hvad som helst, men det er min holdning, at vi på det foreliggende grundlag skal forsøge at få tingene til at gå op.