Se billedserie Parret lejede gården på Engelsborgvej for et år siden og har travlt med at holde køkkenhaven. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Lykken er jord under neglene

Sorø - 29. maj 2017 kl. 12:30 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maya Gry og Rasmus Andersen er nybegyndere, når det gælder landlivet, men allerede i næste weekend inviterer de til markedsdag på gården Engelsborg ved Fjenneslev.

Vestegnen og Helsingør er der, hvor kæresteparret Maya Gry og Rasmus Andersen har tilbragt de fleste af deres år. Nu er de havnet sammen på en gård i Fjenneslev, og her er de godt i gang med at realisere drømmen om at være selvforsynende og komme væk fra den larm og det høje tempo, som de synes karakteriserer hovedstaden.

Det er et bevidst valg, der for dem handler om, at livet kan leves på andre måder end den traditionelle: To fuldtidsarbejdende og et travlt liv i storbyen, hvor man handler kedelige varer i et trist supermarked.

- Det med at dyrke sine egne grøntsager og komme tættere på naturen er noget, vi har snakket meget om i vennekredsen i et stykke tid, men for de flestes vedkommende er det blevet ved snakken. Vi besluttede os for at gøre noget ved det, fortæller Maya Gry, der er uddannet kok og i dag har sit eget firma, som hun driver fra gården på Engelsborgvej.

Rasmus Andersen arbejder som tømrer.

De bruger begge to al deres fritid på at passe den store køkkenhave og dyrene, der tæller slagte-kaniner, høns, ænder og hunde.

Du kan komme til markedsdage på Engelsborg, Engelsborgvej 4 i Fjenneslev, lørdag den 3. juni og søndag den 4. juni. Begge dage klokken 11 til 16.

