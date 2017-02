Se billedserie Man har lov til at ryge i eget hjem. Ifølge rygeloven skal man lade være at ryge, mens hjemmehjælperen er på besøg. Men kan kommunen påtvinge en luftrenser? Det er det op til domstolene at vurdere, siger minister. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Luftrenser-sag oppe at vende i Folketinget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Luftrenser-sag oppe at vende i Folketinget

Sorø - 28. februar 2017 kl. 15:58 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var i december heftig debat i byrådssalen, da et flertal bestående af K, V, DF og Nye Borgerlige besluttede, at storrygende brugere af hjemmehjælp selv må betale for en luftrenser, hvis røgdampene ikke kan holdes forsvarligt nede på anden vis, mens hjemmehjælperen er i boligen.

Og nu har selv samme spørgsmål også været debatteret i folketings-salen.

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Jeppe Jakobsen, er nemlig ikke enig med sin partifælle i Sorø Byråd, formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt i, at det er ok, at borgeren skal betale ekstra for at hjemmehjælperens arbejdsmiljø er i orden.

Derfor bad han ældreminister Thyra Frank (LA) svare på, om Sorø Kommunes afgørelse er rimelig.

Thyra Frank lagde ud med at sige, at det efter hendes mening er ok, hvis kommunen ad pædagogisk vej har forsøgt at overtale borgeren til at lufte godt ud før hjemmeplejens besøg:

- Hvis den pædagogiske indsats ikke er tilstrækkelig, eller hvor røgforureningen er massiv, kan der accepteres en luftrensemaskine i hjemmet, som beboeren skal betale en del af udgiften til, tilføjede ministeren.

Thyra Frank påpegede dog i samme omgang, at retten til at ryge i egen bolig er en rettighed, kommunerne ikke kan fratage borgeren.

Jeppe Jakobsen var ikke helt tilfreds med svaret, så han forsøgte igen at argumentere for, at det aldrig kan blive borgerens ansvar at sikre det gode arbejdsmiljø, da det ansvar ligger hos arbejdsgiveren:

- Hvis man tænker den her situation til ende, kan man jo komme i den situation, at politiet ikke vil rykke ind på et værtshus, hvor rygning er tilladt. Så det her er et nybrud i forhold til at lægge et ansvar, der egentlig påhviler arbejdsgiveren, over på de steder, hvor den offentlige service skal nå frem, argumenterede Jeppe Jakobsen, der forsøgte at få en klar melding fra Thyra Frank om, luftrenserkravet er indenfor lovens rammer.

Det kunne Thyra Frank dog ikke:

- Den endelige vurdering af landets love ligger, som jeg forstår regelsættet på dette område, hos landets domstole og ikke hos ministeren.

Hvis der skal en endelig vurdering til, vil det med andre ord kræve, at en borger rejser sagen, så domstolene kan tage stilling.

Og det ville Lars Schmidt egentlig ønske skete:

- Så vidste man én gang for alle, hvad man havde at holde sig til.

Lars Schmidt oplyser, at Sorø Kommune endnu ikke har krævet en eneste røgrenser installeret i et privathjem:

- Jeg håber stadig meget på dialogens vej. Og det er mit håb og min forventning, at vi på den måde kan få bragt antallet af nødvendige luftrensere ned på omkring 10 (fra oprindeligt antaget ca. 60, red.), og så er problemet måske så lille, at vi ikke behøver at opkræve pengene, siger Lars Schmidt.

Udover Sorø Kommune er der kun én anden kommune, der har valgt denne luftrenser-løsning. Nemlig Hedensted Kommune, der tog beslutningen i august sidste år. Så problemstillingen er relativt ny.