Ludvig-vold gav betinget fængsel

Sorø - 06. januar 2017 kl. 13:32 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 13. marts 2015 blev en gruppe koncertgæster så sure på hinanden under en koncert med Led Zeppelin Jam på Kulturcafé Ludvig i Sorø, at det endte med et voldsomt slagsmål ved Holberg-Arkadens p-plads.

Slagsmålet involverede blandt andet en kniv, slag og spark.

Fire modne mænd har i denne uge ved Retten i Næstved fået afsluttet sagen mod dem.

En nu 44-årig mand fra Sorø blev kendt skyldig i at have stukket ud med en kniv, ligesom han blev kendt skyldig i at have truet med at slå ihjel, mens han stod med en kniv i hånden.

Han fik 60 dages betinget fængsel og skal udføre samfundstjeneste i 80 timer.

Den soranske mand er tidligere dømt for forsætligt legemsangreb.

Tre andre personer stod også tiltalt i sagen.

Det var dem, som den nu 44-årige mand havde truet med kniv. De var anklaget for at have slået og sparket den 44-årige mand, mens han lå på jorden.

Retten kendte de tre skyldige i anklagerne om legemsangreb af særlig rå karakter, men vurderede samtidig, at handlingen var sket i nødværge. Derfor får de ingen straf.

De involverede har nu 14 dage til at overveje, om de vil anke sagen.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.