Ludvig giver efteråret flere musikalske udtryk

Sorø - 05. juli 2017

Spillestedet på Ingemannsvej har vundet på et par musikalske lotto-kuponer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Når man driver et mindre spillested i provinsen, må man af og til spille lidt på rouletten. Heldigvis kan sådan et spil også give et par fine gevinster, og præcis sådan gik det for Kulturcafé Ludvig forud for denne efterårssæson.

- Faktisk kendte vi ikke så meget til Jacob Dinesen, da hans booker foreslog, at vi tog ham til Sorø, siger Susanne Colbe, der både er med i Kulturcafé Ludvigs musikudvalg og bestyrelse.

- I dag er har et af de helt store, nye navne, og vi ville sikkert have svært ved at få ham her til. Hans management offentliggjorde i øvrigt hans tur-plan, og så begyndte folk at henvende sig, så vi måtte straks sætte billetterne til salg. Det er nok første gang, at vi har oplevet, at en koncert er blevet udsolgt, næsten inden vi selv har nået at offentliggøre koncerten.

Dinesen spiller i Sorø 13. oktober.

En anden appelsin faldt i Ludvigs turban i form af den tidligere supergruppe Fairport Convention. De engelske folkrockere fik Ludvig tilbudt, og soranerne slog til straks. Fairport kommer til Sorø 8. oktober, men også den koncert er udsolgt.

Endelig var det lokale spillested også så heldig at få fat på den tidligere bassist hos Prince, Ida Nielsen. Efter rockikonets alt for tidlige død har den danske bassist kastet sig over 80'er-funk, og til det får hun hjælp af Mika Vandborg, Kuku Agami, Patrick Dorcean, Sofie Hejslet og DJ Africancuts Amazulu Nanga. Bandet ryster Ingemannsvej 3. november.

Kulturcaféen på Ingemannsvej er populær, så mange af de kendte bands og musikere vil gerne til Sorø.

- De hygger sig her, fortæller Steen Magnussen, bestyrelsesmedlem i Kulturcafé Ludvig.

- Navne som Sing Sing Sing og Everybody's Talking kunne vi have på plakaten hvert halvår. Der ville helt givet også være publikum til det, men vi synes også, at vi skal variere programmet - men det er klart, at de også står højt på vores liste.

Sing Sing Sing med Sascha Dupont, Lonnie Kjer, Alex Nyborg Madsen, Ivan Pedersen og Søren Jacobsen kommer til Sorø 5. oktober, mens Everybody's Talking med Billy Cross, Jimmy Bacoll (tidligere Colding) og Lars Maasbøl giver den gas på Ingemannsvej 4. november.

- De hygger sig hos os, fortæller Susanne Colbe.

- På Ludvig er de tæt på publikum, og stemningen er afslappet. Det er jo det, vi kan, i modsætning til de store spillesteder.

På Kulturcafé Ludvig kan der være 125 til en koncert med siddepladser og 140, hvis det er en stående koncert.

Efterårets program dækker en bred vifte af musik.

Allerede 28. juli medvirker Ludvig i Sorø Jazzfestival, når Groove Elation med Jesper Løvdahl kigger inden for.

15. september sætter Mike Andersen Duo den egentlige efterårssæson i gang, og ugen efter tager Grarup All Stars over. Bandet rummer musikere, der til daglig spiller med Thomas Helmig, Gnags, Krebs/Falch, Johnny Madsen og Savage Rose.

Chimbo's Revival sætter 60'erne på dagsordenen 29. september, mens Esben Just Trio slipper Esben løs på slap line og lidt mere til 20. oktober.

Inden jul får Kulturcafé Ludvig også besøg af Steve Ray Vaughan Jam med guitarvirtuosen Henning Kaae 10. november, Guns N' Roses Jam 24. november og den lille jyde med den rå stemme, Micjelle Birkballe, 1. december. Der er iøvrigt julemarked 18.-19. november.

Billetter købes på ticketmaster.dk eller på bykontoret på Sorø Bibliotek, Storgade 7.