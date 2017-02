Der er glæde og spændt forventning hos Klingenberg Busrejser. Her ses indehaver Peter Nygaard (tv), Ruben Løcke og Tanja Nygaard Batko med kontorhunden Balcan. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt rejseselskab nomineret til award Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt rejseselskab nomineret til award

Sorø - 03. februar 2017 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er der stor glæde hos Klingenberg Busrejser i Sorø, skriver DAGBLADET og Sjællandske. Virksomheden er nemlig netop blevet nomineret til Danish Coach Award 2017 i kategorien »Årets busrejsearrangør«. De øvrige kategorier er: »Årets Turistbusselskab« og »Årets Innovatør«.

Prisen blev indstiftet i 2012 af busbranchens hovedorganisation, Danske Busvognmænd, netop for at sætte fokus på busbranchen.

- Vi er da enormt stolte over at være nomineret til prisen. Det er et stort skulderklap, og jeg føler mig priviligeret over at omgive mig med så kompetente medarbejdere. De har været drivkraften i denne nominering, siger en smilende Peter Nygaard, indehaver af Klingenberg Busrejser.

Ruben Løcke, som agerer produktudvikler og lejlighedsvis chauffør/rejseleder i virksomheden, supplerer:

- Det er jo en branche med op- og nedture, eftersom dét at rejse ud har ændret sig markant. Men vi oplever heldigvis, at mange er ved at søge mod busrejser igen - blandt andet mod vores populære tema- og musikrejser. Derfor betyder det ekstra meget for os, at vi med nomineringen bliver anerkendt for de tiltag, vi arbejder med hos Klingenberg Busrejser, siger han.

Klingenberg Busrejser har været i privat eje i over 34 år, de første 32 år med Bente og Helge Klingenberg ved roret. For to år siden blev virksomheden overtaget af Dorthe og Peter Nygaard, og ved årsskiftet 2017 flyttede Klingenberg Busrejser til Sorø, hvor Nygaards Turist- & Minibusser også holder til.

Vinderne af »Danish Coach Award« bliver offentliggjort på »Ferie for Alle« i Herning den 24. februar klokken 14.00.