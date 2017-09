Se billedserie - Der manglede projekter, der ramte »inden for skiven«, siger Rolf Clausen (V). Foto: Jens Wollesen

Lokalrådspenge er på vej i kommunekassen

Sorø - 15. september 2017

Flertallet holder sig til byrådets princip-beslutning. SF vil have det overskydende beløb overført til næste års lokalrådspulje. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

141.346,80 kr. kunne flertallet i økonomiudvalget forleden sende videre til kommunekassen. Pengene er i overskud i lokalrådspuljen til særlige udviklingsaktiviteter. Det står klart efter årets anden uddeling, hvor der blev bevilget 125.035 kr. ekskl. moms ud af det beløb på 266.382,00 kr., der var til overs efter forårets uddeling.

- Det har vi valgt at gøre de seneste år, siger Rolf Clausen (V), der er næstformand i økonomiudvalget.

- På den måde kommer pengene fællesskabet til gode. Det, synes vi, er det mest korrekte. Netop for at undgå et for stort restbeløb indførte vi en ansøgningsrunde i efteråret som supplement til den i foråret, men der var ikke projekter nok til, at vi kunne uddele hele beløbet. I hvert fald ikke projekter, der ramte »inden for skiven«.

Borgmester Gert Jørgensen føjer til, at byrådet tidligere har vedtaget det princip, at man ikke overfører anlægsmidler, der ikke er planlagt for, til det følgende års budget.

- Og vi kan jo ikke ændre på vore principper, bare fordi det er valgår, føjer han til.

I alt er der 532.900 kr. i udviklingspuljen.

- De betragtninger er jeg ikke enig i, siger SFs medlem af økonomiudvalget, Linda Nielsen.

- Jeg mener, at pengene bør overgå til næste års lokalrådsmidler. Flertallet hævder, at der ikke er tilstrækkeligt med ansøgninger, men det kan jo også skyldes, at det er for svært at få projekter gennem nåleøjet, så man kan opnå tilskud.

Linda Nielsen undrer sig over, at det i dagsorden og referat ikke fremgår, at pengene skal lægges i kassen.

- Det vil jeg gøre forvaltningen opmærksom på, siger hun.

- Men det gør altså ikke, at jeg er enig i beslutningen. Tværtimod. De penge, vi afsætter til lokalområderne, skal også virke i lokalområderne.

Sagen kommer på byrådets dagsorden på mødet 20. september.

Økonomiudvalget bevilgede 20.000 kr. til en sten ved Rema 1000 i Stenlille. På stenen skal der bydes velkommen til Stenlille, og den lokale handels-, håndværker- og borgerforening havde søgt 64.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen fandt beløbet meget stort og henviste til, at også lokale sponsorer kunne give et tilskud, ligesom man eventuelt kan benytte en af de sten, der er gravet op ved de større anlægsprojekter - eksempelvis på Klokkergården - i stedet for at købe en ny.

Til videreudvikling af naturbase på Veddevej 19 i Munke Bjergby bevilgede udvalget de 22.396 kr. ekskl. moms, som den lokale borgerforening havde søgt. Pengene skal bruges til en græsslåmaskine og et lille foderhus eller læskur til dyrene på foldene.

Niløse og Omegns Borgerforening fik en lille, løftet pegefinger, da foreningen har købt en stor kaffemaskine til den tidligere Niløse Skole. Pris: 35.500 kr. ekskl. moms. Det er ikke puljens hensigt at dække udgifter, der allerede er betalt. Politikerne bevilgede halvdelen af beløbet blandt andet under henvisning til, at skolen har en driftsbevilling på 15.000 kr. årligt til at medfinansiere anskaffelser.

Alsted-Fjenneslev Lokalforening fik 64.889,20 kr. ekskl. moms til renovering af legepladsen i Alsted. Bevillingen er afhængig af, at foreningen kan dokumentere, at den har varig råderet over området, og at de nødvendige tilladelser kan opnås.

En ansøgning om 68.450 kr. ekskl. moms til Rude Eskilstrup Landsbylaug til belysning af boldbanerne ved Naturbørnehuset blev afvist. Dels er der tale om et LAG-projekt, og dels mener forvaltningen, at det er tvivlsomt, om der kan opnås landzonetilladelse til lysmasterne. Projektet falder heller ikke i tråd med den kommunale areal- og ejendomsstrategis mål om at reducere de kommunale drifts- og vedligeholdelsesforpligtigelser.