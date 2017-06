Send til din ven. X Artiklen: Lokalråd ikke begejstret for byggeplaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalråd ikke begejstret for byggeplaner

Sorø - 13. juni 2017 kl. 13:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lynge Lokalråd ville gerne have været hørt om de nye byggeplaner i landsbyen, inden sagen endte på en politisk dagsorden. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det har lokalrådet netop gjort udvalget for teknik og miljø opmærksom på i et brev, hvor lokalrådet også nævne nogle ting, der bekymrer rådet i forhold til planerne om seks nye boliger på den gamle savværksgrund på Lynge Byvej.

Ikke mindst grundstørrelserne finder lokalrådet urimeligt små. De mindste grunde bliver på omkring 400 kvm. Kompensationen er, at der bliver et fællesareal for de seks boliger.

- Det er uhørt små parceller grænsende til kolonihavestørrelse. Vi undrer os over det kommunale fagcenters anbefaling af at dispensere fra gældende krav. At lægge seks huse på mikroparceller lige midt i landsbyen vil få store konsekvenser for landsbystukturen. Fire kunne nok være et mere realistisk antal, påpeger formand for Lynge Lokalråd, Abelone Bergløv.

Lokalrådet mener heller ikke, at vinduerne i de skitserede huse harmonerer med vinduer, der generelt anvendes i traditionelle landsbyhuse. Og lokalrådet vil meget gerne bevare landsbyens landsbypræg.

Savværksgrunden ligger lige overfor Lynge Fælled, der er landsbyens samlingspunkt med pavillon med borde og bænke, grillhytte, petanquebane, fodboldbane og legeredskaber.

Derfor forstår lokalrådet ikke, at der i den nye bebyggelse skal laves privat legeplads. Det vil direkte modarbejde intentionerne om fællesskab i landsbyen, mener lokalrådet.

Så selv om lokalrådet er glad for, at der endelig sker noget på grunden, så er der ifølge rådet plads til forbedringer.

Rådet mener også, at to ugers nabohøring er for kort frist at give.

Udvalget for teknik og miljø ser på sagen tirsdag.