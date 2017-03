Lokalråd drømmer om et ægteskab med naboen

Sorø by har ikke noget lokalråd, men det har Pedersborg. Til gengæld mangler der at blive besat en bestyrelsespost i Pedersborg Lokalråd. Derfor giver det mening at forene kræfterne i Sorø midtby og Pedersborg med et fælles lokalråd.

Ideen er endnu ikke blevet præsenteret for nogle af de lokale ildsjæle i midtbyen, men Sorø Kommune har meddelt, at de er åbne over for ideen med et nyt fælles lokalråd for de to områder.