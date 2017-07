Se billedserie Det er vejen mellem nummer 17 og 25, der skal være adgangsvej til det nybyggeri, som Sorø Gruppen gerne vil stå for i Lynge. Foto: Bjarne Stenbæk

Lokalråd: Nye huse løfter ikke Lynge-området

Sorø - 13. juli 2017 kl. 09:13 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalrådet i Lynge frygter for områdets udtryk, for trafikken og for den lokale trivsel. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Lynge Lokalråd er ikke enig i, at et nybyggeri på den såkaldte savværksgrund over for Lynge Fælled vil give lokalområdet et klart løft, som det udtrykkes af Sorø Gruppen (Leif Fredberg, Lars Mouritsen og Peter Lind Frederiksen), der ønsker at bygge husene.

- Lynge By er udpeget som kulturmiljø. Det forpligter, og derfor kræver nybyggeri omhyggelighed og fokus på, at det skal indgå ubemærket i landsbysamfundet, skriver lokalrådet i sit høringssvar til kommunen.

Rådet peger på, at nybyggeriet bliver et lukket vænge, der ikke passer til byen, som netop er kendetegnet vedbyvejens snoede forløb med bebyggelse, der er i kontakt med gaden og de forbipasserende. Også de trafikale forhold tager rådet fat på.

- Man påtænker udkørsel fra bebyggelsen via den private fællesvej, som løber fra Lynge Byvej 27 og mellem Lynge Byvej 17 og Lynge Byvej 25 - der trods nummereringen er naboer, skriver lokalrådet.

- Denne vej er meget smal, og der er ikke plads til, at to køretøjer forsvarligt kan passere hinanden. Da der ikke er mulighed for at etablere vigelads eller »lommer« i vejsiden, frygter vi, at der jævnligt vil opstå farlige situationer, når biler fra yderligere seks boliger og de nuværende tre skal til og fra området. Specielt i tiden, hvor folk typisk kører til eller fra arbejde.

Lokalrådet frygter ikke mindst for de mange bløde trafikanter i området. Eksempelvis bør på vej til og fra skole.

Som tidligere omtalt står lokalrådet også uforstående overfor, at Sorø Kommune er klar til at dispensere fra bygningsreglementets krav til grundstørrelser på minimum 700 kvadratmeter ved fritliggende enfamiliehuse. Kommunen begrunder dispensationen med, at lægges et lille fælles areal ind ved bebyggelsen.