Lokale til ny gruppering: I skaber mere utryghed

Sorø - 01. marts 2017 kl. 11:53

Det her er uhyggeligt. Sådan lyder reaktionen fra Jacob Vincentz Larsen, som bor i Dianalund med sin kone og tre børn.

Han er stærkt bekymret over, at gruppen »Sons of Odin« forsøger at etablere sig i Dianalund.

- Jeg er urolig over, at man vil tage myndighedsopgaver og selv vil løse dem. Det er politiet og SSP, som skal løse de her ting. Det er den måde, vi har indrettet samfundet på, siger Jacob Vincentz Larsen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Han får opbakning af en lang række lokale fra Dianalund, som på Facebook har kritiseret gruppens ønske om at komme til byen.

Borgeren Heidi N. skriver eksempelvis at »Der er ikke brug for et konflikt-optrappende tiltag, som dette nemt kan blive«.

Reaktionen fra de lokale borgere kommer efter, at medlemmer af gruppen »Sons of Odin« lørdag meddelte, at de var gået i gang med at etablere sig i Dianalund, og medlemmer af gruppen oplyste, at de nu »går rundt i byen«.

Gruppen selv hævder, at de bare er ude på at skabe øget tryghed, men de kritiseres for at ville patruljere og for at ville tage loven i egen hånd.

- De er ikke ligesom Natteravnene, for Sons of Odin patruljerer, og det er ikke det samme som bare at gå rundt. De siger også nogle gange, at de vil gribe ind, siger Jacob Vincentz Larsen.

Han og andre lokale er bange for, at gruppen vil skabe unødig utryghed i Dianalund, som de ser som en tryg by at bo i.

- Effekten er, at man italesætter vores by som et utrygt sted at være, og det er der ikke belæg for at sige. Jeg føler helt enorm stor tryghed i Dianalund, siger han.

Den samme opfattelse giver Christian M. udtryk for på Facebook:

»Jeg håber ikke, at dette tiltag bliver til noget, og jeg ser Dianalund som en tryg og rolig by«, skriver han.

I følge Jacob Vincentz Larsen bør »Sons of Odin« droppe planerne om at etablere sig i Dianalund, for de har ikke opbakning fra lokalsamfundet, mener han.

- De vil påtage sig myndighedernes opgaver uden et mandat fra borgerne, og det er et overgreb på den lokale integritet, siger Jacob Vincentz Larsen.

Samtidig peger han på, at gruppens grund til at ville være i byen er baseret på løse rygter om kriminalitet.

- Det belæg, de siger, de har, det er nogle opslag på Facebook om kriminalitet. Men der sker kriminalitet i alle byer, og der er ikke belæg for, at det sker mere i Dianalund end i andre byer. Samtidig er kriminaliteten faldende i Danmark, siger han.

Brugeren Ebbe F. er enig i, at Dianalund ikke har brug for gruppens patruljering, og han foreslår, at de i stedet går tur helt andre steder, hvis de gerne vil vandre.

»Kunne de ikke gå en tur i skoven i stedet for,« foreslår han på Sons og Odins opslag om, at de nu er i byen.

