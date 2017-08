Lokal Team Rynkeby-kaptajn

Når Team Rynkeby Vestsjælland i 2018 cykler til Paris for sjette gang, bliver det uden kaptajn Poul Buur. Knæproblemer sætter en stopper for cyklingen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Knæet giver problemer. Jeg har ikke problem med at cykle, og her i 2017 var jeg bare rigtig godt cyklende - selv op af bakkerne. Men når cyklen er parkeret, giver knæet problemer, og jeg har udsigt til at få det udskiftet. Det vil jeg gerne udskyde længst muligt. Og derfor min beslutning om at lade en anden tage over, siger Poul Buur.