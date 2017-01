Byrådspolitikerne skal beslutte, om de synes, det er rimeligt, at de skal have en lønstigning. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Lønstigning på vej til byrådsmedlemmer

Sorø - 24. januar 2017

Folketinget besluttede sidste år, at alle borgmestre skal have en lønforhøjelse på 31,4 procent.

Nu skal byrådspolitikerne i Sorø debattere, om de synes, det er en god idé, at de også selv får en forhøjelse af vederlaget for at sidde i byrådet.

Det sker på mødet onsdag den 25. januar, men der tegner sig allerede nu et stort politisk flertal for lønforhøjelsen, idet et enigt økonomiudvalg vil stemme for den.

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, der alle er repræsenteret i økonomiudvalget, siger ja.

Borgmester Gert Jørgensen har ikke haft indflydelse på, at han selv fra 2017 stiger med 210.000 kroner årligt.

Det var et flertal i Folketinget, der besluttede det.

Men han vil stemme for, at vederlaget til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nu forhøjes.

- Vedlaget for politikerne i Sorø Byråd har ligget i den lave ende. Nu bevæger vi os op på middel niveau, og det synes jeg er helt rimeligt og meget passende, siger Gert Jørgensen.

- Det er vigtigt for demokratiet, at vi har et rimeligt honorar, når man arbejder i demokratiets tjeneste, mener borgmesteren, der dog samtidig påpeger, at »man ikke skal gå ind i politik for pengenes skyld«.

Vederlag til 1. viceborgmester udgør 10 procent af borgmestervederlaget og vil stige fra 67.045 kr. til 88.100 kr. årligt.

Vederlag til de fem udvalgsformænd for de stående udvalg udgør 22,5 pct. pr. udvalg af borgmestervederlaget og vil stige fra 150.850 kr. til 198.217 kr. årligt.

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget udgør fem pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra 33.522 kr. til 44.048 kr. årligt.

Vederlag til 26 udvalgsmedlemmer i de stående udvalg og økonomiudvalget udgør 2,6 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra 17.432 kr. til 22.905 kr. årligt.

Lønstigningerne kommer til at koste 210.000 kroner årligt for borgmesterens andel, mens de øvrige stigninger vil koste alt 411.000 kr. årligt. I alt 621.000 kroner som byrådet skal beslutte som en tillægsbevilling.

Sorø Kommune får dog refunderet lønhoppet for borgmesteren, mens det endnu er uvist om kommunen også får penge fra staten til de resterende 411.000 kroner.

Når punktet kommer til debat på mødet onsdag, vil Enhedslisten stemme imod og komme med et ændringsforslag, der går ud på at give byrådsmedlemmerne samme vederlag, som de får nu.

- Tidspunktet for en stor lønforhøjelse til os byrådsmedlemmer er dårligt. Der er andre ting, vi kunne bruge de penge på, siger Grethe Kistrup Møller, der sidder i byrådet for Enhedslisten.

