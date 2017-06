Se billedserie I år forventes der at være flere end 25 boder, hvor man kan købe nyt eller blot søge inspiration. Privatfoto

Livsstils- og strikkefestival i Birkegårdens Haver

05. juni 2017

I weekenden den 10. og 11. juni - begge dage klokken 11.00 til 16.00 - holder Birkegårdens Haver »Livsstils- og strikkefestival«. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Arrangementet, der holdes for tredje år i træk, præsenterer flere end 25 boder med blomster, brugskunst, håndarbejde, fødevarespecialiteter, smykker og andre livsstilsprodukter.

Birkegårdens Haver markerer med denne weekend »Den Internationale Strikkedag«, og i år udvides arrangementet, så der ikke kun er tale om et strikke-event, men om en livsstils- og strikkefestival. Der er derfor lagt op til to dage med oplevelser og inspiration for de strikkeglade, men også for alle andre med interesse for livsstilsprodukter, blomster og fødevarespecialiteter.

- De tidligere år har vi nydt at have besøg af de entusiastiske strikkere, og det glæder vi os også meget til i år. Vi har denne gang valgt at gøre noget ekstra ud af arrangementet, så der bliver boder fordelt over det meste af vores område, siger Merry Sørensen fra Birkegårdens Haver.

Ud over de mange boder vil de trofaste »strikkere« være at finde forskellige steder i haverne, hvor de hygger sig med håndarbejdet og gerne tager en snak om strikkerierne.

- Det er dejligt, når kreative mennesker mødes, og vi vil rigtig gerne være deres naturlige mødested. Derfor er det blevet en fast tradition, at vi markerer strikkedagen. Man er selvfølgelig velkommen til at tage sit eget strikketøj med i weekenden, men hvis ikke man har den store strikkeinteresse, så kan vi garantere, at alle andre sagtens kan få mange timer til at gå i haverne, på legepladserne, i caféen og ved boderne, siger Merry Sørensen, der allerede er i gang med at planlægge endnu en begivenhed, nemlig sankthans hvor der både bliver havevandring, underholdning og naturligvis et kæmpe bål.