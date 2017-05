Se billedserie Jens-Ejvind Ross Pedersen ved en af skateboard-ramperne. Konflikten blev optrappet, da rampen for nylig var smurt ind i rent ud sagt lort. Det vides ikke, hvem der har gjort det, men Jens-Ejvind Ross Pedersen tager kraftigt afstand fra den handling. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Livsbekræftelse der ødelægger livet

Sorø - 13. maj 2017 kl. 08:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye skateboardbane i Fjenneslev er til glæde for ungdommen - men larmen ødelægger livet for de omkringboende. Beboerne er lovet løsninger - men intet er sket.

Når den nye skateboardbane i Fjenneslev åbnes på søndag den 21. maj, er det en glædens dag for mange unge. Men det er også en sorgens dag for mange af de omkringboende, for skateboardbanen er nemlig opført lige midt i et boligområde uden nogen som helst form for støjafskærmning. Oven i købet i et boligområde, der i store træk er helt uden børnefamilier.

- Det er ikke, fordi vi ikke er tilhængere af, at der er tilbud til ungdommen, siger Jens-Ejvind Ross Pedersen, der formand for Sorø Boligselskabs afdeling på Thyrasvej.

- Vi har selv børnebørn, og vi glædes da også over at høre de unge have det rart og more sig. Det er jo livsbekræftende. Men støjen fra sådan en bane er ganske enkelt ulidelig. Vi kan ikke være i vore haver, og selv inden for plager støjen i alt for høj grad.

Med Jens-Ejvind Ross Pedersen er tre kvinder, der bor alene i området. De vil ikke i avisen med navn og foto. Ganske enkelt fordi de frygter repressalier.

- Ikke fra de unge, de er søde nok, når de da ikke kører rundt på banen på knallert, siger en af de tre.

- Men en del af forældrene er ubehøvlede og truende, hvis vi siger noget om støjen eller beder dem lade være med at benytte de private P-pladser i området, og jeg skal ikke generes på min bopæl. Jeg bor jo alene.

Flere af de ældre føler sig direkte truet i eget hjem, hvor der ellers skulle være tryghed, og der er usikkerhed om, hvorvidt andelsboliger og parcelhuse i området nu kan sælges. De mener også, at boligselskabet kan få problemer med at få udlejet boligerne nær banen.

Når problemet allerede står så lysende klart, skyldes det, at banen forlængst er taget i brug, selv om den først indvies på næste søndag.

- Hver weekend er der op til 15-20 unge samlet på banen, der benyttes fra klokken cirka 9.00 til klokken cirka 22.00 - i mørke bruger man bare pandelamper, siger Jens-Ejvind Ross Pedersen.

- De unge fra Fjenneslev-området er generelt i overtal, men der kommer unge til fra både Ringsted og Slagelse. De opfører sig såmænd ikke anderledes end unge nu gør, men når de kører på ramperne på skateboard, løbehjul eller cykel, er støjniveauet ganske voldsomt.

- Vi har haft både borgmester Gert Jørgensen og formand for teknisk udvalg, Jens Nygaard, på besøg, fortsætter han.

- De har vist stor forståelse for vort problem og har lovet støjafskærmning, men der er intet sket, og den seneste besked, vi har fået, er, at der sættes et trådhegn op, og så skal der plantes nogle buske. Det er totalt uacceptabelt, og de folk, der mener noget andet, skulle selv prøve at bo her.

Gruppen af borgere - kommunen har registreret, at der på det høringssvar, de kom med, var 16 underskrivere, selv har Jens-Ejvind Ross Pedersen talt 19 - føler sig absolut ikke lyttet til.

Hverken i Alsted-Fjenneslev Lokalforening eller blandt de lokale politikere har man kunnet opnå forståelse for problematikken. Også på borgermøder har de følt sig trynet.

- Og nu fralægger alle sig ansvaret, siger Jens-Ejvind Ross Pedersen.

Formanden for Alsted-Fjenneslev Lokalforening, John Nielsen, ærgrer sig over, at sagen har taget denne drejning, da det netop var intentionen fra begyndelsen, at alle skulle være enige. Idéen kom i øvrigt fra de unge selv.

Både borgmester Gert Jørgensen (K) og formanden for teknisk udvalg, Jens Nygaard (V), ærgrer sig også over udviklingen. De har begge haft opfattelsen af, at der var enighed om placeringen - banen ligger i øvrigt på et areal, der er udlagt til den slags formål - men de vil forsøge at finde en støjdæmpende løsning med beboere og eventuelt Sorø Boligselskab, så der eksempelvis kan plantes en bøgehæk eller to til at tage det værste af larmen.

