Lille voksen med et stort budskab

Sorø - 14. januar 2017 kl. 09:35 Af Ulla Grundtvig Brask

- Jeg gider ikke sådan en jubel-historie om, at det er sjovt at være dværg. Det er det nemlig ikke. Mit handicap har betydet, at jeg har måtte vælge en masse ting fra.

Tina Quist Nerengaard smiler meget, når hun snakker, men inderst inde er hun en ret negativ person - hvis hun skal sige det selv.

Derfor vil hun heller ikke være med på klicheerne omkring, hvor »søde og sjove dværge er«.

- Dværge er nøjagtig lige så forskellige som alle mulige andre mennesker, konstaterer den 56-årige Tina Quist Nerengaard, der bor i Stenlille ved Sorø med sin mand Tonny.

Tina Quist Nerengaard er uddannet pædagog, men er nu på førtidspension på grund af dårlig ryg og slidgigt.

Når Tina Quist Nerengaard nu bevæger sig ud i lokalsamfundet for eksempelvis at handle, er hun glad og tryg.

Det er en af de helt store fordele ved at have boet i det samme område i mange år: Alle kender én, og derfor kigger de ikke alt for stirrende, når de ser en lille voksen række op efter varer på de høje hylder i supermarkedet.

- Jeg tager indimellem til Vestsjællands Centret, men folk over-beglor mig tit, og hvis man ikke lige har overskud den dag, bliver man sgu' irriteret og gal. Selv om jeg nu er en moden kvinde, så synes jeg stadig, det er ubehageligt. Jeg vil ikke være sådan et udstillingsobjekt, siger Tina Quist Nerengaard.

Hun bærer over med børnene.

- Jeg synes, det er helt okay, at børn åbent og højt spørger deres forældre, hvorfor jeg er så lille. Det kan jeg sagtens forholde mig til. Det, der provokerer mig, er hvis forældrene bliver flove over det og tysser på deres barn, mens de hiver dem hurtigt væk fra mig, siger Tina Quist Nerengaard, der har en lille bøn til sine medborgere.

- Det er okay at kigge på mig - også voksne mennesker. Men gør det kort. Det er ikke afslappende for os med et handicap at have øjne i nakken hele tiden.

