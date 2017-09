Se billedserie Anne Ø. Juhl ved ikke, om hun tør vende tilbage til Lynge Plejecenter, når den brækkede arm er i orden igen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Lige nu tør Anne ikke vende tilbage

Sorø - 16. september 2017 kl. 06:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et voldsomt skub fra en beboer i en plejebolig har sat Anne Ø. Juhls arbejdsliv på stand-by. Hun overvejer nu, om hun tør komme tilbage, når den brækkede arm er i orden igen.

Anne Ø. Juhl har gennem sit lange arbejdsliv tacklet mange fysisk og psykisk syge mennesker i mange forskellige situationer. Men det der skete den 30. august 2017 kort før klokken 06 i plejeboligerne i Lynge kan hun ikke lige ryste af sig.

Hun var på nattevagt, og den forløb nogenlunde, som den plejer. I Lynge Plejeboliger er nattevagten alene i de fleste af timerne, men klokken cirka 05.45 ankom tilkaldevagten for at assistere med morgenrutinerne på stedet.

- Jeg skulle ind til en meget dement beboer, som er udadreagerende og samtidig er en fysisk stærk mand. Fordi han før har reageret voldsomt, markerede jeg over for tilkaldevagten, at jeg ville gå ind til denne beboer for at give ham hans morgenmedicin. Det kunne virke provokerende på ham, at der stod to ansatte på værelset, så min kollega blev i døråbningen, uden at han kunne se hende, fortæller Anne Ø. Juhl, der arbejder som social- og sundhedsassistent i fast nattevagt i plejeboligerne, som alene huser demente borgere.

Det gik også fint med den første pille.

Beboeren sad roligt i sin stol og skyllede den ned med et glas mælk.

Da Anne Ø. Juhl, som var stående foran den siddende beboer, ville række pille nummer to til ham, rejste han sig pludseligt op fra stolen og skubbede Anne Ø. Juhl voldsomt med begge hænder. Hun faldt bagover og tog fra med venstre arm.

Da hendes vagt sluttede klokken 7, kørte en kollega Anne Ø. Juhl på skadestuen.

Her blev der taget et røntgenbillede, og lægen konstaterede, at armen var brækket tæt ved håndleddet. Hun blev opereret fredag den 8. september og har fået indlagt skinne og skruer. Armen er i gips og skal være det i seks uger.

- Jeg er glad for mit arbejde, men jeg må indrømme, at jeg er i tvivl, om jeg kan vende tilbage til arbejdspladsen, når den beboer er der. Lige nu føles det super utrygt at skulle vende tilbage på jobbet til en beboer, der pludselig kan gøre sådanne ting, siger Anne Ø. Juhl, der fortæller, at flere andre ansatte samt beboere på stedet også har fået beboerens aggressive adfærd at mærke.

En ansat er blevet skubbet ind i væggen af beboeren, og en har fået taget kvælertag på sig.

Den pågældende beboer har også i vrede smadret døre og på andre måder skabt utryghed på fællesarealerne.

Sådan har Anne Ø. Juhl i hvert fald oplevet det.

Problemet er bare, at stort set ingen af hændelserne er blevet dokumenteret på arbejdspladsen.

Hun har valgt at melde voldsepisoden til politiet og som en arbejdsulykke.

- Det gør jeg af principielle årsager. Jeg synes, der skal fokus på denne gruppe af voldsomme demente borgere. Det er af samme grund, at jeg har valgt at stå frem her i avisen. Jeg håber, det kan medvirke til, at myndighederne tager fat i problemet og løser det - af hensyn til den demente borger selv, de andre beboere og personalets sikkerhed, siger Anne Ø. Juhl.

Både formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF), fagcenterchef på ældreområdet, Søren Wollesen, og tillidsrepræsentanten på Lynge Plejecenter, Bente Pihl, mener, at de kommunale plejecentre skal kunne rumme udadreagerende demente borgere. De mener også, at personalet generelt er gearet til at kunne varetage opgaven.

