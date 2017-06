Danny Daugaard Jakobsen er nybegynder udi landevejscykling og har trænet intens op til den strabadserende tur. Privatfoto

Lang cykeltur for at bekæmpe sygdom

Sorø - 27. juni 2017 kl. 06:11

Danny Daugaard Jakobsen er født og opvokset i Stenlille, men i dag bosat i Düsseldorf, Tyskland, hvor han arbejder for internet-søgemaskinen Trivago.

Normalt rejser han frem og tilbage på en mere bekvem måde, men nu tager han den 740 km lange tur fra Danmark til Düsseldorf på cykel.

Det gør han for at støtte et godt formål - nemlig at samle penge ind til forskning i sygdommen sklerose i håbet om at sygdommen en dag kan forebygges eller kureres.

Han kommer ikke til at cykle alene, for han er med på det hold, som cykelrytteren Dennis Ritter har sat. I alt 30 er med på turen, og holdet har fået navnet »Ordet Fanger«, fordi det hele er kommet af, at Dennis Ritter fik kastet sig ud i et væddemål om at cykle til Tour de France's startby, der i år er Düsseldorf.

Turen til Düsseldorf forventes at kunne gøres på 30 timer - i et stræk- og det hele bliver skudt i gang her tirsdag morgen med deltagelse i tv-programmet »Go' Morgen Danmark«.

Udover Dennis Ritter og Danny Daugaard Jakobsen består holdet af 28 andre ryttere, deriblandt kendte navne som fodboldspilleren Thomas Helveg og sangeren Stig Rossen.

- Jeg er naturligvis glad for at være inviteret med på holdet. Det bliver en rigtig sjov oplevelse at få lov til at cykle hjem i fælleskab med en masse inspirerende mennesker. Projektet har desuden givet mig en ekstra god anledning til at være i Danmark lidt oftere henover de seneste tre måneder, og i den forbindelse har den fine vestsjællandske natur dannet rammen om en masse gode træningskilometer på cyklen, siger Danny Daugaard Jakobsen til Dagbladet og Sjællandske.

Det bliver en stor udfordring, for han er relativ nybegynder udi landevejscykling:

- Siden jeg for godt 3,5 måneder siden for første gang nogensinde gav mig i kast med landevejscyklen, har det været noget af en rejse. Der er blevet lagt en del timer i træning, hvilket har resulteret i endnu flere timer med ømme kropsdele, men det har været det hele værd.

Danny Daugaard Jakobsens ambition er at indsamle 100.000 kr. til sklerose-sagen, og han er allerede godt på vej takket være hjælp fra sin arbejdsplads. Faktisk fører han indsamlerfeltet med knap 88.000 kr.

Man kan se mere og støtte på denne hjemmeside: https://indsamling.scleroseforeningen.dk/en/fundraisers/biking-for-a-world-free-of-multiple-sclerosis.