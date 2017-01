Én ting er at spille bridge ansigt til ansigt, men man kan faktisk også spille bridge på nettet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Lær bridge på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lær bridge på nettet

Sorø - 22. januar 2017 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange er af den opfattelse, at bridge er for den ældre generation, men det er langt fra tilfældet, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Bridge er både udfordrende, et socialt pusterum og en fantastisk måde at træne de »små grå« på en underholdende måde. Både unge og ældre kan få meget ud af at spille bridge, siger Anne Grete Rasmussen fra Sorø Bridgeklub.

Anne Grete Rasmussen er underviser i klubben og minder om, at man rent faktisk også kan lære at spille bridge på nettet. Her kan man sidde med sin computer eller Ipad og i eget tempo lære spillets udfordringer og faldgruber.

- Man kan sidde alene og spille bridge på nettet, men man lærer først noget for alvor, når det bliver spillet med andre. Derfor ser jeg store udfordringer i, at vi i Sorø kan være de første i Danmark der opretter et kursus, hvor man mødes en gang imellem ansigt til ansigt i et lokale, men hvor man også samarbejder og lærer i det virtuelle rum, siger Anne Grete Rasmussen.

I den forbindelse har hun arrangeret en bridge-eftermiddag den 1. februar klokken 14.00 på Kaarsbergcentret, hvor Anne Grete Rasmussen vil informere om de muligheder der findes på nettet, hvis man ønsker at spille bridge.

- Vi er nogle bridgespillere, der spiller meget på »Funbridge.com« - et gratis online-program, hvor man kan spille mod en ven eller mod en robot. Det er både sjovt og udfordrende, siger hun.

Hvis man vil læse mere om bridge i Sorø, er der masser af læringsmateriale og orientering på bloggen »lynbridge i Sorø« og yderligere info på Sorø Bridgeklubs hjemmeside: www.bridge.dk/2375.