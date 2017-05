Send til din ven. X Artiklen: LLO: Boligselskab bremser afdelings-medlemskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LLO: Boligselskab bremser afdelings-medlemskab

Sorø - 10. maj 2017 kl. 14:13 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Må en afdeling i et boligselskab tegne et kollektivt medlemskab af Lejernes Landsorganisation (LLO)? Ja, mener LLO - hvis der bliver vedtaget på et afdelingsmøde. Nej, mener Sorø Boligselskab.

Boligselskabets nej har medført, at Sorø Boligselskab ikke har betalt LLOs opkrævning på tre afdelingers medlemskab. Derfor har LLO udtaget en stævning, der efter alt at dømme skal behandles ved retten i Næstved. Udgiften for de tre afdelinger, der har vedtaget at melde hele afdelingen ind i LLO, er på tilsammen omkring 100.000 kroner. Fidusen ved at melde hele afdelingen ind er, at der så gives en rabat i forhold til enkelt-medlemskaber. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Sagen er principiel og har aldrig været ført før, siger Maria Berth, der er advokat for LLO.

- Derfor forventer jeg egentlig heller ikke, at den udelukkende kommer til at køre som inkasso-sag.

Godt nok mangler betalingen, men sagen står som nævnt nok så meget om, hvorvidt beboere på et afdelingsmøde må beslutte, at hele afdelingen skal meldes ind i LLO.

- Som vi har forstået det, mener boligselskabet, at beboerne kan få juridisk og økonomisk rådgivning af DABs jurister. Derfor har selskabets organisationsbestyrelse truffet beslutning om, at , at afdelinger ikke kan købe sig til anden rådgivning end den, de kan få hos DAB, siger Maria Berth.

- Men DAB er jo administrator for Sorø Boligselskab, og det betyder, at hvis der for eksempel er et fraflytnings-regnskab, som beboerne ikke er enige i, skal de altså henvende sig til DAB, der så skal behandle det regnskab, DAB selv har udarbejdet. Det holder ikke. DAB kan ikke sidde på begge sider af bordet.

Maria Berth hæfter sig også ved, at organisationsbestyrelsen på intet tidspunkt er gået ind og har »overtrumfet« afdelingsbestyrelsernes beslutning. Der ligger heller ikke i selskabet en vedtægt eller et regelsæt, der forbyder en afdeling at melde sig ind i LLO.

- Derfor kan det for os se ud som om, at det er DAB, der reelt har truffet beslutningen, siger hun.

LLO har spurgt boligselskabets formand Gert Hansen om baggrunden for beslutningen, og hvorfor han ikke sagde noget på det afdelingsmøde, hvor den afdeling, han selv bor i, besluttede at melde sig kollektivt ind, ligesom LLO har foreslået, at LLO og boligselskabet sætter sig omkring et bord og forsøger at finde et forlig.

- Men Gert Hansen har ikke svaret os, siger Maria Berth og føjer til, at på to af afdelingsmøderne blev det enstemmigt vedtaget at melde sig ind i LLO, mens der på det tredje var et markant flertal for det.

- Vi er lidt i vildrede omkring den stævning, som LLO skulle have indgivet. Vi har ikke modtaget nogen stævning, og retten i Næstved kan heller ikke bekræfte, at retten har modtaget sådan en stævning.

Det siger Carina Seifert. Hun er direktør i DAB, der administrerer Sorø Boligselskab.

Carina Seifert er ikke enig i de udlægninger, LLO har af sagen.

- DAB har ikke truffet nogen beslutninger på Sorø Boligselskabs vegne, siger hun.

- Det kan vi ikke. Organisationsbestyrelsen har truffet beslutninger omkring medlemskaber af LLO - ikke DAB.

Carina Seifert føjer også til, at det ikke er sådan, at DAB sidder og behandler klager over varmeregnskaber eller andre ting, som DAB har ansvaret for.

- Det er sådan, at der er et beboerklagenævn, som beboerne kan henvende sig til, hvis de er utilfredse, siger hun.

- Det er et uvildigt nævn, som kommunen nedsætter til at behandle beboerklager, og hvis der klages over DAB, er vi selvfølgelig ikke repræsenteret i det nævn, der behandler klagen.

Carina Seifert siger videre, at det er korrekt, at DAB har meddelt Sorø Boligselskab, at der efter DABs opfattelse ikke umiddelbart er nogen grund til, at selskabet eller selskabets afdelinger køber juridisk rådgivning hos LLO.

- Vi har en juridisk afdeling i DAB, som selskabet kan benytte, og der ikke jo ingen fornuft i at betale to gange for den samme ydelse, siger hun.