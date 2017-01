Se billedserie Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kyndelmissen slår besøgsrekord

Sorø - 30. januar 2017 kl. 11:42

Lysfesten var endnu engang en stor succes. Det fortæller Sanne Lohmann, projektleder for Kyndelmissen, til DAGBLADET og Sjællandske.

- Det plejer at vokse 10 til 15 procent per år, og det gjorde det også i år. Antallet af besøgende l i lejet 7.000 til 8000 personer, forklarer hun. Tallet gælder både alle de, der har købt turpas, børn og almindelige nysgerrige, som kiggede forbi. I skrivende stund er antallet af solgte turpas ikke opgjort, men resultatet virker lovende. Samtidig oplevede hun, at folk var meget tilfredse med arrangementet.

- Vi er glade. Vi har fået mange positive tilkendegivelser. Der er mange, der nævner, at det er utroligt, hvad vi kan opnå i Sorø, siger Sanne Lohmann, som også selv mener, at arrangementet er en større by værdigt.

Af de i alt 50 punkter på programmet vil Sanne Lohmann ikke fremhæve noget specielt, men nævner alligevel, at Akademihaven gjorde et stort indtryk. Det samme gjorde 3D-danseren på søen. Men hun understreger, at alle de frivillige og deres entusiasme har gjort det største indtryk.

- Uden dem, ville Kyndelmissen ikke være noget. Og man kunne mærke en glæde hos dem alle, og det giver os kræfter til at gå i gang med endnu en Kyndelmisse, siger Sanne Lohmann.

Hun kan allerede nu afsløre, at der i 2018 vil finde endnu en Kyndelmisse sted. Og det præcise tidspunkt er den sidste lørdag i januar.

- Så kan folk allerede nu sætte et kryds i kalenderen, siger hun.

