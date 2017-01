Se billedserie Fabian Westphal (tv) og Mads Kjærgaard har forskellig indgangsvinkel til det tyske sprog, men begge glæder sig til en uge på tysk i Tyskland. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kvart mio. kr. til tysk-indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvart mio. kr. til tysk-indsats

Sorø - 29. januar 2017 kl. 15:10 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste børn og unge kommer dagligt i forbindelse med engelsk. Via computerspil, musik, tv-serier og film.

Tysk kniber det mere med at få inkorporeret i det daglige, og derfor har Undervisningsministeriet da også afsat en stor pulje penge til skole-projekter, der kan øge de unges interesse og motivation for nabolandets sprog.

En af de skoler, der har fået del i puljen, er Sorø Borgerskole, der har modtaget ca. 250.000 kr., Penge, der skal bruges på en uges ophold i Tyskland til efteråret - formentlig i Flensburg. Et ophold, hvor eleverne skal være sammen med tyske elever og suge ikke bare sprog, men også tysk kultur, historie og samfundsviden til sig.

Det overordnede tema for opholdet er Sprog og Idræt, for netop idræt skal være den nøgle, der åbner det hele for de danske elever.

Idræt er valgt af en bestemt grund, fortæller tysk- og idrætslærer, Paula Rasmussen:

- Dels har vi et par 7.klasser, der er meget dygtige og motiverede for idræt, og dels er idræt noget for alle uanset baggrund.

Udover en masse idræt - både fysisk udfoldelse samt teoretisk idrætshistorie kombineret med snak om f.eks. kendte sportsstjerner - vil eleverne også lære mere om tysk kultur og historie, og der vil være udflugter til væsentlige seværdigheder.

Mads Kjærgaard, 7.b, og Fabian Westphal, 7.a. glæder sig begge til opholdet i Tyskland:

- Det bliver fedt at kunne bruge det, vi har lært, i praksis. Normalt snakker man jo ikke så meget tysk med folk til dagligt, siger Mads Kjærgaard, der synes at tysk er »fint nok«.

Det synes Fabian Westphal også. Måske meget naturligt, fordi han rent faktisk er født og opvokset i Rostock, Tyskland og først kom til Sorø for knap tre år siden, da forældrene valgte at flytte hertil pga job.

- Det bliver dejligt at komme lidt tilbage, siger Fabian Westphal, der er blevet rigtig god til dansk, men holder det tyske ved lige ved at høre tysk musik, se tyske film og spille tyske computerspil.

I alt 51 elever skal med på turen sammen med fire lærere og to pædagoger.

Ikke kun eleverne, men også lærere og pædagoger regner med at få noget ud af turen:

- Det er jo et fantastisk supplement og krydderi til undervisningen. Ikke bare for eleverne, men også for de voksne, der kan finde ny inspiration, siger afdelingsleder på Sorø Borgerskole, Lars Nielsen.