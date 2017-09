I 2016 havde Sorø Kunstmuseum blandt andet en udstilling med værker af Karl Bovin. Året endte med 19.620 besøg, viser årsregnskabet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kunstmuseum har højeste besøgstal siden 2012 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstmuseum har højeste besøgstal siden 2012

Sorø - 12. september 2017 kl. 14:42 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre år med et vigende antal gæster på Sorø Kunstmuseum, endte 2016 med at blive et markant bedre år for museet. Det viser årsregnskabet, som netop er blevet godkendt af politikerne i Sorøs kultur- og fritidsudvalg.

19.620 gæster besøgte Sorø Kunstmuseum i 2016. Det er markant flere end i årene før. Cirka 18.000 besøgte museet i 2013, cirka 17.000 besøgte det i 2014 og præcis 17.020 i 2015. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

2016-tallet glæder museumsdirektør Charlotte Sabroe.

- Jeg er stolt af vores besøgstal. Det er mere end fordoblet i forhold til før ombygningen. Men vi arbejder stadig på at få flere gæster, for vi synes, at vi har mange ting, vi gerne vil dele med så mange som muligt, siger Charlotte Sabroe.

Rekord-året var 2012, hvor Sorø Kunstmuseum havde omkring 25.000 gæster. Året var præget af, at museet blev ombygget og udvidet i 2011.

Ombygningen blev rost for sin arkitektur og fik meget opmærksomhed, og det var medvirkende til at tiltrække gæster.

Museet har et mål om at komme over 20.000 besøgende årligt, og det blev altså næsten opnået i 2016.

Årsregnskabet for 2016 viser også, at årets resultat endte med et overskud på 34.403, selv om der egentlig var budgetteret med et lille underskud. Overskuddet bunder især i, at det lykkedes museet at hive over fire millioner kroner hjem i statstilskud og ikke-offentlige tilskud.

Kigger man på Sorø Kunstmuseums entréindtægter, tegner der sig et mere broget billede.

Mens entréindtægterne var på cirka 600.000 kroner i 2012, var de faldet til lidt over 300.000 kroner i 2016. Til gengæld tjener museet i dag flere penge på formidling og kommercielle arrangementer, som for eksempel undervisning og særarrangementer. Sidste år tjente museet 355.400 kroner på de aktiviteter.

Ifølge museumsdirektøren svinger sammensætningen af indtægten fra år til år.

- Det er ikke en tendens. Det kan veksle fra år til år, og det afhænger også af vores udstillinger. Vores besøgstal hænger meget sammen med vores særudstillinger, siger Charlotte Sabroe.

Hun kan allerede nu se, at 2017-regnskabet formentlig vil ende med en anderledes sammensætning af indtægter end i 2016.