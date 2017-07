Se billedserie Som altid bliver der lagt et stort arbejde i kulisser og scene til borgspillet i Ruds Vedby. Foto: Anders Ole Olsen

Kulisse-snedkerne er i fuld gang

Sorø - 17. juli 2017 kl. 16:46 Af Lene Berthelsen

Skuespillerne i Ruds Vedby Bogspil har lige holdt sommerferie fra de mange prøver, men mens de har fået lov at dase, er andre i fuld gang.

Nemlig kulisse-byggerne.

Også lørdag kunne man omkring amfiscenen i Vedbygaards park høre lyden af rundsav og boremaskine, da en håndfuld herrer arbejdede med at skabe de elementer, der skal sørge for den rette stemning i årets borgspil »To lys på et bord« - en hyldest til sangeren Otto Brandenburg.

Et kæmpe scenegulv er allerede lagt, og en stor bagvæg, der skal illudere københavnsk bymiljø er også på plads. Mange af materialerne er genbrug fra tidligere år.

I alt fem herrer er i gang denne weekend. Nemlig Henry Jensen og Frans Thomsen, der begge har en fortid som kulissebyggere ved friluftsspillene i Løve Kulturforening. Og så Jens Peter Letena - der tidligere har prøvet at være skuespiller i borgspillet - samt Hans-Jørgen Bagge og Anders Andersen, begge fra Ruds Vedby.

Derudover omfatter byggesjakket også Aksel Larsen, der dog var bevilget ferie denne lørdag. Og endelig har Ivan Jensen, der er kendt fra Krabasken i Slagelse, bidraget med design af sceneopbygningen, ligesom han også skal svinge malerpenslen.

Kulisseholdet er relativt nyt. Det er anden sæson:

- Vi blev egentlig lidt snigløbet, siger Henry Jensen med et stort smil og tilføjer:

- Vi blev spurgt og fik at vide, at det ikke var så stort et arbejde, at der ikke var så meget at gøre. Det passede så ikke helt, men vi hygger os med det.

Dermed får Henry Jensen også afsløret, at han før 2016 ikke havde set et borgspil. Havde han gjort det, ville han have vidst, at kulisserne altid er meget flotte.

- Til gengæld så jeg det sidste år. Også flere gange, siger Henry Jensen.

Herrerne mødes en gang om ugen for at bygge på kulissen:

- Ja, og så er der lige en ekstra arbejdsdag for os pensionister, indskyder Frans Thomsen.

Det er blevet til fire-fem byggeuger, og lige om lidt står det hele færdigt.

Så skuespillerne har de ægte rammer at øve videre i, inden den store premiere onsdag 9. august kl. 19.30.