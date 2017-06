Se billedserie Xenia Parson har malet sit liv ind i bogform som en forklaring til og afklaring for hendes ældste søn på 22. Nu er hun klar til at skabe rammen om et nyt liv. Foto: Anders Ole Olsen

Krumspring over ligene i lasten

Sorø - 11. juni 2017 kl. 09:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det handler om sexuelle tilbøjeligheder, har Sheila Sofie Xenia Parson oplevet det meste. Den nu 48-årige kvinde, der bor i et hus på Holbækvej i Sorø, var i 10 år fordelt over en periode på 15 år, prostitueret i København. Aldrig afhængig af stoffer eller alkohol - altid med udgangspunkt i et bordel eller en »massageklinik«.

Det er 15 år siden, hun stoppede. Og når det overhovedet kom så vidt, at en uddannet kontorassistent kom ind i prostitution, handler det ikke mindst om, at hun i mange år blev misbrugt af sin stedfar, så selvtilliden og selvværdet var lavt.

Ikke mindst perioden som prostitueret samt de første møder med den åndelige verden er der kommet en bog ud af. Krumspring, hedder den, og titlen henviser især til den måde, hendes eget liv har formet sig på. Her fulgte den ene krumspring det andet.

- Egentlig var bogen et brev til min ældste søn, der nu er 22 år, siger forfatteren, der i den forbindelse blot kalder sig Xenia Parson. Hun er i øvrigt også mor til en dreng på 14 år og en pige på 6 år.

- Men det blev et meget langt brev. Derfor er det nu blevet til en bog. Vi har jo allesammen lig i lasten, og somme tider kan det hjælpe at læse om andres lig i lasten - og så tilbyder jeg mine. For mig har det været en god »selv-terapi« at få skrevet det hele ud.

Bogudgivelsen har Xenia afklaret med både mand og børn.

- Jobbet som prostitueret vil jeg ikke anbefale til nogen, men jeg har været god til at passe på mig selv, fortsætter hun.

- I de år, jeg var aktiv, arbejdede jeg kun en enkelt dag om ugen. En lykkelig luder vil jeg ikke kalde mig, men til gengæld gav pengene mig mulighed for at leve en tålelig tilværelse de andre dage. Jeg synes godt, at der kunne være større anerkendelse af »glædespigerne«, for faktisk tager de prostituerede luften ud af mange frustrationer og hindrer mange problemer i familierne og samfundet som helhed.

Og det er specielle ting, man kan komme ud for som prostitueret. En kunne lide at få stukket nåle i balderne, forskellige former for »toiletsex« måtte Xenia også yde, og så var der appelsinmanden, der satte klementiner fast på sit hoved, gik med sine ædlere dele i en udhulet grapefrugtskal samt en appelsin mellem balderne - for blot at nævne et par af de mere aparte eksempler.

- Men bogen handler faktisk ikke om det. 90 procent af kunderne var til ganske almindelig sex, siger Xenia.

- Bogen er mere en generel beskrivelse af mit liv samt de reflektioner og den udvikling, mine oplevelser har givet anledning til.

Bogen »Krumspring« kan købes i Svegård Bog & Idé i Sorø samt i boghandlen i VestsjællandsCentret i Slagelse. Lørdag den 17. juni fra klokken 11.00-13.00 kan Xenia Parson træffes i Svegård Bog & Idé i Storgade - hun læser op fra bogen klokken 11.30.

