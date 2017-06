Spidskandidaterne for de tre partier, der er gået i valgforbund. Fra venstre: Niels Aalbæk Jensen, Alternativet. Pia Hvid, De Radikale og Tage Sørensen, Kristendemokraterne. Privatfoto

Kristendemokraterne stiller op igen efter lang pause

Sorø - 24. juni 2017 kl. 06:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 12 års pause er Kristendemokraterne igen klar til at forsøge at komme i Sorø Byråd.

Partiet har indtil videre kun en enkelt kandidat på listen, nemlig Tage Sørensen, Ruds Vedby.

- Jeg synes, at det var på tide, og som partisekretær på Kristendemokraternes landskontor ser jeg det som min pligt at sørge for, at vi er repræsenteret så mange steder som muligt, siger Tage Sørensen til Dagbladet og Sjællandske.

Tage Sørensen var også en af kandidaterne ved valget i 2005.

Dengang fik partiet 85 stemmer i alt - og Tage Sørensen fik 10 personlige stemmer.

Og partiet kom ikke ind i byrådet.

Han tør ikke love, at Kristendemokraterne kan gøre det bedre i år:

- Men om ikke andet kan det jo være, at vores stemmer kan være med til at hjælpe et af de andre partier i vores valgforbund ind. Det er før set, at få stemmer kan få stor betydning, siger Tage Sørensen.

Kristendemokraterne er gået i valgforbund med Alternativet og Radikale:

- Det er de partier, vi har flest holdninger til fælles med, siger Tage Sørensen.

Radikales spidskandidat, Pia Hvid, går ind i valgforbundet for at forsøge at sikre, at der er partier på midten, der kan samle fløjene.

Alternativets spidskandidat, Niels Aalbæk Jensen, hilser valgforbundet velkomment, fordi det efter hans mening er baseret på humanistiske grundholdninger og en fælles afstandtagen til den voksende populisme.