Se billedserie Anne Brehmer og Stine Nørgaard gik fighterrunden for første gang. Foto: Jens Wollesen

Kræften kom snigende: Man føler sig slet ikke syg

Sorø - 11. september 2017

For både Stine Nørgaard og Anne Brehmer kom kræftdommen som en overraskelse, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

53-årige Stine Nørgaard og 57-årige Anne Brehmer var to af de fightere, der deltog i årets Stafet For Livet. Begge var med for første gang, og det var Stine, der puffede til Anne.

- Vi har lært hinanden at kende via det kommunale genoptrænings-program, fortæller Anne.

Men faktisk kendte de to hinanden forvejen, da deres børn har leget sammen tidligere - de kunne bare ikke genkende hinanden, fordi kemo-behandlingen har gjort kål på håret.

For begge er kræften kommet snigende.

- Man føler sig overhovedet ikke syg, og pludselig står man med en diagnose, der kan koste en livet, siger de begge.

Stine fik opdaget sin brystkræft selv. En mammografi viste intet, men tumoren voksede, og så blev det alvor. Anne med den knap så kendte neuroendokrine cancer - en sjælden tumor, der blandt andet kan ramme tarmsystemet - fik kendskab til in sygdom via en screeningsundersøgelse.

De har begge børn på 17 og 19 år, og hele familien fik via den barske besked rystet tilværelsen godt og grundigt igennem.

- Det var godt nok en underlig situation, fortæller Ane, der er chefkonsulent i Region Sjælland, men nu har orlov.

- Jeg følte mig frisk. Jeg er roer og trænede seks gange om ugen, men pludselig måtte jeg samle mine døtre omkring bordet og give dem den ubehagelige besked.

- Jeg blev opereret og har også fået kemo, fortsætter hun.

- Undervejs har jeg været meget syg og har haft meget svært ved at gå. Jeg har oplevet, hvordan pigerne har taget situationen rigtig fint. Man kan ikke undgå at få dårlig samvittighed, når man ikke kan være der for dem - men omvendt er de nødt til at blive voksne. De er utroligt hjælpsomme, og det synes jeg er rørende. Det kan godt være lidt svært at bede om hjælp, men for eksempel når man får kemo, bliver man træt på en fuldstændig udmattende måde. Man orker simpelthen ingenting.

Stine, der har orlov fra sit job som maler, kan nikke genkendende til det, Anne fortæller.

- Jeg har en datter og en søn, fortæller hun.

- Min søn er lidt mere stille i forhold til min sygdom, men både han og min datter støtter mig utrolig meget. Min datter var med mig, da jeg fik beskeden, og også jeg har været nødt til at bede om hjælp. Og heldigvis kan de jo sagtens.

De to er enige om, at opbakningen fra familie og venner er vigtig i et kræftforløb, og heldigvis er der mange, der tør møde en kræftpatient med et åbent sind og give en hånd med eller lægge ører og favn til, når det er nødvendigt. Og de har fuld forståelse for, at det kan være svært for de pårørende at finde overskud til at hjælpe - for de er jo selv kede af det.

Stafet For Livet er de begge blevet fan af. De er ikke mindst benovede over, at så mange frivillige står bag arrangementet, der samler penge ind til kræftforskningen.

Og så er de enige om, at en kræftdiagnose ikke er en dødsdom. Det er en livsdom. For man lærer i høj grad at sætte pris på det, man har, og blive langt mere tydelig i sine prioriteringer.