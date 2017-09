Kort sagsbehandlingstid i Sorø Kommune

- Det er en mærkesag for mig, at vi har en hurtig sagsbehandling. Det sender et godt signal til nye borgere, at man kan få en byggetilladelse hurtigt, hvis man gerne vil bo i Sorø Kommune. Derfor glæder det mig at høre, at vi ligger så flot i statistikken. Det vil jeg gerne rose medarbejderne i byggeteamet for.