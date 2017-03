Tømrermestrene Michael Nygaard (tv) og Lars Mouritsen. Begge nu i Kopp Sorø. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kopp Sorø overtager Slagelse-firma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kopp Sorø overtager Slagelse-firma

Sorø - 03. marts 2017 kl. 17:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et godt samarbejde mellem tømrer- og snedkervirksomheden Jens A. Mortensen & Søn ApS og byggefirmaet Kopp Sorø A/S har nu ført med sig, at Kopp Sorø pr. 1. marts har overtaget aktiviteterne i tømrermester Michael Nygaards virksomhed.

Slagelse-virksomheden, Jens A. Mortensen og Søn ApS, har siden 1960'erne arbejdet med vedligehold og ombygninger - hos såvel private som erhvervskunder - og bevaringsværdige bygninger.

Kopp Sorø udfører samme type opgaver, og det var netop i forbindelse med en større restaureringsopgave, at samarbejdet med Michael Nygaard kom i stand.

- Da vi for ca. 8 måneder siden vandt en større restaureringsopgave, fik vi brug for en erfaren projektleder med solidt kendskab til det gamle håndværk, og her spurgte jeg om Michael kunne hyres til opgaven, fortæller tømrermester Lars Mouritsen, Kopp Sorø.

Michael Nygaard sagde ja:

- Det er sjældent, at man får mulighed for at stå i spidsen for et så spændende restaureringsarbejde, som det vi udfører på Sorø Akademi, og da jeg havde opgaver nok til mine egne medarbejdere i et stykke tid, så valgte jeg at takke ja til opgaven.

Egentlig var det ikke tanken at Jens A. Mortensen ApS skulle blive en del af Kopp Sorø, men Lars Mouritsen og Michael Nygaard fortæller, at projektet på Sorø Akademi har gjort, at de har fået mod på et tættere samarbejde.

- Med aftalen styrker vi vores tilstedeværelse på Vestsjælland og i Slagelse-området, samtidig med at vi bliver tilført mere viden på energirigtigt byggeri, da vi nu bliver autoriseret energivejleder med egne energivejledere, siger Lars Mouritsen.

Kopp Sorø skal således i løbet af foråret i gang med en energirenovering af et plejecenter i Skælskør.