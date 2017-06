Se billedserie - Vi vil tydeliggøre, hvordan de politiske beslutninger skal udmøntes, siger Preben Lund (S)

Kommunens udbuds- og indkøbspolitik rettes til

Sorø - 23. juni 2017 kl. 05:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men samarbejdet med Ringsted Kommune udbygges ikke, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommunes udbud- og indkøbspolitik bliver nu rettet til. Endnu kendes formuleringen ikke, for på økonomiudvalgets møde onsdag blev det vedtaget, at sagen skal køre videre som indstillingssag til byrådet, der holder møde på onsdag.

Inden byrådets møde skal en række præciseringer - eksempelvis at varekøb ikke er omfattet af CSR-bestemmelserne (virksomhedernes sociale ansvar - skrives ind i forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik.

Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, der står bag ønsket om at revidere udbuds- og indkøbspolitikken. De tre partier ønskede også at forhøre sig om, hvorvidt Ringsted Kommune var interesseret i at udvikle indkøbs- og udbudssamarbejdet med det formål, at arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler skulle gælde i fælles udbud og indkøb. Hvis Ringsteds interesse var til stede, skulle der oprettes en fælles og styrket kontrolindsats for de to kommune.

Ringsted Kommune svarede umiddelbart nej tak, men tilføjede dog, at en udvidelse af indkøbs- og udbudssamarbejdet skal afvente den evaluering af den eksisterende aftale, der senere foretages i Ringsted Kommune.

S, DF og SF ønsker at præcisere, at formålet med udbudspolitikken ikke mindst er at modvirke social dumping. De tre partier ønsker også at »tærskelværdien« for arbejdsklausuler ændres fra 5 millioner kroner til 1,5 millioner kroner, og at uddannelsesklausuler gælder for alle brancher.

Det kommer så kun til at gælde for Sorø Kommune alene, men ikke for de udbud eller indkøb, der foretages sammen med Ringsted Kommune.

Det er også sådan, at de udbud, der er gennemført i andre samarbejder - for eksempel FUS eller SKI - ikke er omfattet af Sorøs bestemmelser.

- For eksempel SKI, der er det statslige samarbejde, er jo kontrolleret i eget regi. Det behøver vi i kommunerne ikke kontrollere en gang til, siger Preben Lund (S).

- Der er såmænd ikke det store drama i det her. Vi ønsker blot at tydeliggøre, hvordan de politiske beslutninger skal udmøntes i praksis.