Ejendommene Lillemarksvej 3 og 5 bliver nu sat til salg for i alt mindst 1,35 millioner kroner. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen sælger to huse på Lillemarksvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen sælger to huse på Lillemarksvej

Sorø - 05. marts 2017 kl. 06:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lillemarksvej 3 og 5 er sat til salg. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

På byrådets lukkede møde onsdag blev det besluttet i enstemmighed at sælge de kommunalt ejede ejendomme på Lillemarksvej 3 og 5.

Hidtil har Sorø Kommune udlejet de to huse med tilsammen fem boliger til borgere, men dels er kommunen ikke et »boligselskab« og dels er boligerne gennem årene kun bleve nødtørftigt vedligeholdt, så boligernes standard bliver en større og større udfordring.

Husene skal istandsættes - eller rives ned.

- Sorø Boligselskab har tidligere ytret interesse for at købe de to ejendomme, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Derfor var det også en mulighed at forsøge at sælge husene til boligselskabet - det kan godt lade sig gøre uden et udbud - men byrådet besluttede altså at sende husene i offentligt udbud.

Den pris, der ligger til grund for udbuddet, er 1,35 millioner kroner. Det har en ejendomsmægler vurderet, at huse og grunde sammenlagt er værd. Husene sælges med de lejekontrakter, der er indgået. Der er i alt fem lejemål - men det ene er ikke længere beboet og vil ikke umiddelbart blive genudlejet.

Den samlede lejeindtægt for de fem lejemål er 141.600 kroner. Både nummer 3 og nummer 5 har et grundareal på 100 kvadratmeter og et samlet boligareal pr. hus på 180 kvadratmeter fordelt på henholdsvis to og tre lejemål.

- Vi håber, at flere kan se mulighederne, siger Gert Jørgensen.

- Grundarealet er tilsammen på 1.124 kvadratmeter, og ifølge kommuneplanen må den bebygges op til 60 procent, så der må altså bygges mere end 600 kvadratmeter eksempelvis i tæt/lav bebyggelse.