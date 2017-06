Se billedserie Kinahøjen i Akademihaven er et af de steder, hvor de unge godt kan lide at sidde og snakke, høre musik og drikke øl om aftenen i weekenderne. Foto: Lars Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen kan ikke hjælpe med et mødested for unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen kan ikke hjælpe med et mødested for unge

Sorø - 01. juni 2017 kl. 12:38 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er et behov for et sted at mødes for unge i alderen 15-20 år. Sorø Kommune kan dog ikke hjælpe med at drive et sted for dem. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Når unge mennesker mødes i aftentimerne i weekenden og drikker øl i en skolegård eller holder fest i Akademihaven, så er det, fordi de ikke har andre fællessteder at være sammen.

Leder af Ung Sorø, Mogens Schwensen, bekræfter, at der blandt en stor gruppe af unge i Sorø er et ønske om et bynært sted at hænge ud. Vel at mærke et sted hvor det er tilladt at drikke alkohol - også når man er under 18 år.

- Og det er blandt andet på grund af alkoholen, at jeg må sige, det ikke er en kommunal opgave at etablere et sted for disse unge, siger Mogens Schwensen.

k- Men man kan sige, at det er en kommunal opgave lovgivningsmæssigt i forhold til lokalplaner etc. at gøre det muligt for private virksomheder at åbne noget for de unge mennesker, siger Mogens Schwensen.

- Det ville være godt med et diskotek i byen, og det er ærgerligt, at det indtil videre ikke har været muligt at få det til at løbe rundt i Sorø for nogle private, siger Mogens Schwensen.

Han ved godt, at mange unge - både under og over 18 år - mødes i blandt andet Akademihaven og ved Skjolden på de lune sommeraftener i weekenden.

Også at disse sammenkomster indimellem betyder affald, der ikke har ramt skraldespanden, men er efterladt på borde eller på græsset i haven.

- Det kan de unge simpelthen ikke være bekendt, siger Mogens Schwensen.

Han er øverste leder for de ungdomsklubber, der er i Sorø Kommune. Sorø Klubben, der nu ligger på Skolevej på Frederiksberg, har åbent mandag, onsdag og torsdag klokken 18.30 til 21.30.

Det er ikke tilladt at drikke alkohol på stedet, og klubben har kun åbent fra september til maj. Til gengæld er det gratis at være medlem. Den er for unge mellem 7. klasse og op til 18 år.

Det kommunale klubtilbud er dog ikke et reelt alternativ til de unges fælleshygge i Akademihaven eller på Skjolden, mener Ung Sorø-lederen.

- Det, de unge drømmer om, er ikke et sted med en form for voksen-overvågning, så vi er ude i noget, der er noget andet end de eksisterende tilbud, mener Mogens Schwensen.