Kommunen har afsat to af syv gadekær

Sorø - 18. august 2017 kl. 16:18 Af Lene Berthelsen

Sidste år gennemgik Sorø Kommune alle sine gadekær, branddamme og småsøer for at vurdere og beskrive vandhullernes tilstand.

Efterfølgende besluttede et byrådsflertal, at der skulle arbejds videre med afhændelse af de vandhuller, som kommunen ikke længere har nogen interesse i (bl.a. fordi de ikke er nødvendige som branddamme) men også for at finde ud af, om der var vandhuller, som det gav mening at tilbyde private at overtage.

Vandhullerne kunne overtages kvit og frit - dog skal de nye ejere selv betale for tinglysningen - altså en udgift på omkring 5.000 kr.

I alt syv ud af 13 småsøer blev vurderet egnede til overdragelse, fordi de ligger relativt tæt på beboelse:

- Nogle lå i industriområde, eller midt inde i en skov eller på anden måde på arealer, der gjorde det uhensigtsmæssigt, siger biolog i Sorø Kommunes teknik- og miljøafdeling, Line Magnussen til Dagbladet og Sjællandske.

Af de syv tilbudte vandhuller, var der kun afsætning på to. Nemlig et vandhul i Knudstrup, hvis ejer nu bliver Michael von Bülow samt et vandhul i Borød-Flinterup, hvis ejer fremover vil være Tove Wolff Petersen.

- I de to tilfælde lå den lille sø så tæt på ejendommene, at søerne i forvejen blev brugt af ejerne, og det var derfor naturligt at overtage. Men de øvrige fem steder blev det ikke vurderet, at det ville give nok glæde til at kompensere for udgiften på 5.000 kr., siger Line Magnussen.

Derfor er langt de fleste af vandhullerne stadig på kommunale hænder.

Udover de mange småsøer, branddamme og landligt beliggende gadekær, er der også en række gadekær i landsbysamfundene. Førhen var det lokalrådene, der sørgede for, at de blev vedligeholdt, men den opgave ligger nu hos kommunen.

I år er der 100.000 kr. at gøre godt med, og der er lagt en slagplan, der tilgodeser de gadekær, der trænger mest.

De fire, der står først for er: Lynge Gadekær (ved forsamlingshuset), Skellebjerg Gadekær, Niløse Gadekær og Alsted Gadekær. For de første tre gadekærs vedkommende, er det stensætninger, der skal repareres. For det sidste handler det om udtynding af omkringstående træer.