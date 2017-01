Sorø Kommune giver Bus 420 en ekstra bevilling for at sikre, at den fortsat kører omkring Dianalund. Foto: Mik Foto: Mik

Kommunen finder penge til at redde nedlagte busruter

Sorø - 11. januar 2017 kl. 15:00 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DIANALUND: Egentligt havde en række busruter allerede fået regionens sparekniv at føle. Men konsekvenserne af besparelserne blev for store. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget nu vedtaget en løsning, som skal lappe nogle af problemerne.

Regionen stopper fra december i år med at finansiere ruterne 570 mellem Dianalund og Sorø, og bus 490 mellem Ruds Vedby og Slagelse. Samtidig har regionen i december 2016 omlagt bus 420, som har fået færre afgange og ikke længere skal køre over Dianalund.

- Det er et problem, at regionen har lukket for dem. Vi forsøger at holde kommunen bundet sammen med offentlig transport, siger Jens Nygaard (V), formand for udvalget.

En lukker, to kører

Et enigt udvalg har besluttet, at der fortsat skal være muligt at komme rundt i Sorø Kommune via offentlig transport - også selv om det kommer til at koste penge fra kommunekassen. Et er dog sikkert, busdriften bliver ikke helt den samme som tidligere, for 490 bliver lukket.

- Den kører parallelt med lokalbanen, så her er der andre muligheder for transport, forklarer han.

Til gengæld har Teknik- og Miljøudvalget fundet penge til de to andre ruter.

- Bus 570 skal køre uændret. Her lå det i kortene, at den skulle ændres. Men her har vi valgt at skaffe 300.000 yderligere for at den kan fortsætte uændret, siger Jens Nygaard.

Fortsat en besparelse

Til at sikre at rute 420 stadig kører hensigtsmæssigt har Teknik- og Miljøudvalget fundet 600.000 kroner. Med de penge vil kommunen tilkøbe tre morgenture og tre eftermiddagsture mellem Dianalund og Sorø.

Endnu er det uvist, præcist hvordan og hvornår busserne kommer til at køre, for i sidste ende er det Region Sjælland, som bestemmer.

- Vi prøver at blive enige med Region Sjælland. Det er lidt udenfor vores bestilling at tilpasse ruterne yderligere. Vi prøver at få det til at passe sammen med den øvrige offentlige transport på de steder, hvor man skal skifte, forklarer udvalgsformanden.

Jens Nygaard afviser ikke, at der er tale om en besparelse, og at de berørte borgere vil opleve, at der kører færre busser.

- Det er en nødløsning. De penge, vi giver, er for at sikre, at der trods alt kører busser, forklarer han.

I juni vil kommunen holde et temamøde, hvor de spørger, hvad man kan gøre bedre og om busserne giver kommunen den nødvendige sammenhængskraft.