Sorø Kommune skal i januar 2017 have nye iPads til mellemtrinnet og udskolingen. I den forbindelse vil kommunen sælge de udfasede iPads fra indskolingen tilbage til leverandøren. Foto: Thomas Arnbo

Kommune vil sælge skolers iPads tilbage til leverandøren

Sorø - 08. september 2016 kl. 05:50 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De iPads, som eleverne i indskolingen i kommunens folkeskoler ikke længere skal benytte i undervisningen, skal sælges tilbage til leverandøren i forbindelse med den aftale, Sorø Kommune indgår om udskiftning af iPads på mellemtrinnet og i udskolingen. Nyindkøbene foretages efter planen i januar 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det besluttede et enigt børn og undervisningsudvalg.

- Fagcentret havde givet os tre muligheder at vælge imellem, siger udvalgets formand Rolf Clausen (V).

- Når vi valgte den mulighed fremfor at sælge til eleverne, skyldes det, at et salg til eleverne kunne skabe den situation, at elever ville tage de udfasede iPads med i skole. Og det er jo ikke meningen.

Forvaltningen mener, at der skal tilbageleveres cirka 3.000 iPads, og man forventer at kunne få 300-400 kroner pr. enhed.

Det er ikke lovligt at lade eleverne behold deres iPads, men kommunen kunne som nævnt have valgt at sælge iPads til eleverne. Havde man valgt den løsning, forventede forvaltningen, at salget kunne indbringe cirka 800 kroner pr. enhed.

Den tredje mulighed bestod i at beholde de udfasede iPads på skolerne, men her frygtede fagcentret, at det kunne udfordre den 1:3 strategi, et flertal i byrådet har vedtaget. Altså at der i indskolingen skal være tre elever om hver iPad.

Der er ikke afsat resurser til, at de udfasede iPads kunne serviceres på skolerne, så der ville heller ikke gå lang tid, før de pågældende iPads ike længere ville fungere tilfredsstillende. Endelig ville man også miste den sikkerhedsmæssige kontrol over de iPads.