Rolf Clausen ser frem til, at forældre får større valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue. Foto: Bjørn Armbjørn

Kommune øger nu antallet af dagplejere

Sorø - 16. januar 2017 kl. 06:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogle år, hvor kommunen har reduceret antallet af dagplejere, ansætter den nu to mere. . Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En dagplejer i område nord og en dagplejer i område syd skal ansættes, og dermed anvendes en del af de 1,5 millioner kroner, som flertalsgruppen K, V, DF, R og NB afsatte i budgettet for 2017 til at sikre større fleksibilitet og valgfrihed i dagtilbuddene.

- Vi vil gerne sikre, at der reelt er valgmulighed for forældrene mellem dagpleje og vuggestue, siger formanden for børn og undervisningsudvalget Rolf Clausen (V).

- Ved at ansætte to ekstra dagplejere sikrer vi også, at vi i højere grad på årsbasis kan operere med en normering på 3,5 børen pr. dagplejer.

Ansættelsen af to nye dagplejere koster - inklusiv forældrebetalingen - 750.000 kr. Forældrebetalingen skal trækkes fra i det samlede beløb på 1,5 millioner kroner, og så er der 1.125.000 kroner tilbage.

- De penge vil vi bruge til at sikre større fleksibilitetet i overgangen mellem dagpleje/vuggestue og børnehave, siger Rolf Clausen.

Som en del af en tidligere spareøvelse besluttede det politiske flertal 29. april 2015, at oprykning til børnehaven ikke længere skulle ske, når barnet fylder tre år, men derimod når barnet er to år og ni måneder. Hidtil har det været muligt at undgå oprykning, hvis der var forhold, der talte meget imod. Fremover bliver det en individuel pædagogisk vurdering af hvert enkelt barn, der skal ligge til grund for oprykningen.

Vurdering foretages dels af områdelederen i vuggestuerne og dels af den tilsynsførende i dagplejen. Oprykningen kan tidligst foregå, når barnet er to år og ni måneder og senest, når barnet fylder tre år.

Områdelederne har det overordnede ansvar for, at den økonomiske ramme overholdes. Hvis man skulle gå tilbage til den »gamle« ordning, hvor oprykningen altid lå, når barnet fyldte tre år, skønner fagcentret, at udgiften pr. år ville blive 1,7 millioner kroner - altså lidt mere end en halv million kroner mere, end der er i budgettet.

Det er et enigt udvalg, der står bag beslutningerne.