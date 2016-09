Kommune irettesat for anden gang

Agnes Ingersen fik medhold af Tilsynet og har nu igen fået medhold af Ankestyrelsen over den behandling, hun har fået af Sorø Kommune. Privatfoto

Sorø - 08. september 2016

Selv om Sorø Kommune af Tilsynet i 2011 fik at vide, at den ikke måtte nægte private dagplejere at tage et femte barn uden individuel skøn og vurdering af dagplejeren, fortsatte kommunen med at tage beslutninger på ulovligt grundlag.

Det viser en ny afgørelse fra Ankestyrelsen, der endnu engang slår fast, at kommunen ikke kan have sine egne interne retningslinjer, men at Dagtilbudsloven skal følges.

Ifølge Dagtilbudsloven har en privat dagplejer ret til at have op til fem børn i pasning. Kommunen kan ved et individuelt skøn finde årsager til, at antallet af børn skal være færre, men kommunen kan ikke lave sine egne generelle regler, hvorefter beslutningerne tages.

Og det er netop det, der skete for den private dagplejer Agnes Ingersen, Stenlille. Det var hende, der fik medhold af Tilsynet i 2011, og det er hende, der nu igen har klaget over kommunen til Ankestyrelsen og fået medhold:

- Jeg fik jo ret i 2011, men kommunen rettede ikke ind. Jeg fik hele tiden afslag på at få det femte barn. Ofte af sagsbehandlere, jeg ikke engang havde mødt. Og fik forklaringen, at det kun kunne lade sig gøre, hvis et af de andre børn skulle videre i børnehave om senest tre måneder, siger Agnes Ingersen til Dagbladet og Sjællandske.

Da Agnes Ingersen fik den forklaring på skrift fra kommunen og samtidig havde hyret en advokat til at hjælpe sig, var der basis for at klage over kommunen.

- Og det at kommunen havde nedfældet den regel på skrift, gjorde udslaget. Så havde kommunen lavet sine egne regler, og ordlyden i Ankestyrelsens afgørelse er faktisk ret skarp, siger Agnes Ingersen.

Formand for byrådets børne- og undervisningsudvalg, Rolf Clausen (V) erkender, at det er en irriterende sag. Ordlyden i kommunens interne retningslinjer er nu ændret:

- Nu er det skåret ud i pap, siger Rolf Clausen til Dagbladet og Sjællandske.