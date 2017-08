Flere ting er lykkedes. Når man sætter fokus på et område, så sker der også altid noget, siger Anne Madsen (S). Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Kommune indfrier allerede nu årsmål for flygtninge

Sorø - 15. august 2017 kl. 09:09 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der er fire en halv måneder tilbage af 2017, så har Sorø Kommune allerede nu nået målene for at få flygtninge og familiesammenførte tættere på arbejdsmarkedet.

I løbet af de første to kvartaler i 2017 er 14 personer kommet i job og to personer er i gang med integrationsuddannelse (IGU) - altså i alt 16 personer. Dermed har Sorø Kommune allerede indfriet deres egen målsætning om, at antallet skulle øges til minimum 15 personer her i 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I 2016 skete det for syv flygtninge og familiesammenførte.

Det fremgår af den første opfølgning på udviklingsaftalen for området.

Anne Madsen (S) er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, som området hører under. Ifølge hende er det lykkedes at nå målene gennem en kombination af indsatsen og antallet.

- Flere ting er lykkedes. Når man sætter fokus på et område, så sker der også altid noget. Og vi har været meget opmærksomme på det fra starten.

Vi har også et overskueligt antal flygtninge og familiesammenførte, og vi har ikke en stor tilførsel til Sorø. Så det overskuelige antal og den fokuserede indsats er årsagen, siger Anne Madsen.

Men opfølgningen på udviklingsaftaler viser også, at det slet ikke går lige så godt med et af de andre fokuspunkter - nemlig indsatsen over for udsatte unge med komplekse barrierer.

- En af udfordringerne er tid. Og overgangene fra det ene forløb til det andet. Det dér med, at hvis det går godt, så bliver indsatsen afsluttet, siger Anne Madsen.

Antallet af aktivitetsparate unge er steget til 129, selvom det absolut ikke var målsætningen. Det samme er antallet af unge på uddannelseshjælp.

Det antal er nu på 202 personer i kommunen. Og antallet af de såkaldte EGU-forløb er ikke kommet over fem siden 2016, selv om målet var, at det skulle ske for flere unge.

Anne Madsen forklarer, at vejen frem blandt andet er mere samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og kommunens jobcenter.

- Vi arbejder mere intenst med det samarbejde for at se, om vi skal følge de personer i længere tid og på en bedre måde. Måske skal vi arbejde politisk med at give mulighed for, at man kan følge unge i længere tid. Det har vi måske ikke haft nok fokus på, siger hun.

Mentorer kan også gøre en forskel, forklarer udvalgsformanden.

- Vi arbejder mere og mere med mentorer, og vi taler om, hvordan vejledning kan ændres, så det måske også kan være vejledning om ens livssituation, siger Anne Madsen.