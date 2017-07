Ifølge SOR IF bliver de tildelt 10 timer færre i Sorøhallen i den kommende sæson, og det er foreningen utilfreds med. Billedet her er SOR IF?s medlemmer ved Søskovstævnet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Kommune hyrer idrætskonsulent uden kontrakt og fast pris

Sorø - 11. juli 2017 kl. 17:16 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der nye oplysninger i sagen om utilfredshed med fordeling af haltiderne i Sorøhallen.

Det viser sig nemlig, at det stadig er uvist, hvor mange skattekroner Sorø Kommune skal have op af lommen for at betale for en uvildig konsulents arbejde. Man venter stadig på regningen, og da kommunen ikke har lavet en kontrakt med konsulenten, har han så at sige frie hænder til at skrive den regning.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I april hyrede Sorø Kommune konsulenten Jørn C. Nielsen til at afgøre en strid om fordeling af haltiderne i Sorøhallen i den kommende sæson. Men to idrætsforeninger er utilfredse med den endelige plan for hallen i sæsonen 2017/2018.

Inden den endelige plan blev besluttet, valgte Sorø Kommune at få konsulenthjælp til fordelingen af haltiderne imellem de lokale foreninger. I april vurderede konsulenten selv, at regningen formodentlig ville ende omkring 12.500 kroner eksklusiv kørselsudgifter.

Men kommunens embedsværk bekræfter, at man endnu ikke har fået en regning for arbejdet. Man ved ikke, hvad regningen vil ende på eller på hvilket niveau, den cirka vil ligge. Der foreligger heller ikke en underskrevet kontrakt eller anden bindende aftale for arbejdet, bekræfter embedsværket.

Oplysningerne er nye for John Christoffersen. Han er formand for idrætsforeningen SOR IF, der har en hovedrolle i sagen om fordeling af haltider.

- Hvis jeg skal sige det helt ærligt, så virker det rystende, at man på to en halv måned ikke har fundet tid til at lave en aftale. Det er meget betænkeligt, at der ikke foreligger en skriftlig aftale. Det virker som om, at området ikke bliver taget alvorligt af kommunen, siger John Christoffersen.

Jørgen Larsen (V) er formand for kultur- og fritidsudvalget i Sorø kommune. Han deler ikke John Christoffersens betænkeligheder.

- Det er ikke noget at være rystet over. Det er ikke alt arbejde, der skal udføres på en kontrakt og ud fra tilbud. Det er ikke et problem, at vi ikke kender den endelige regning. For jeg er sikker på, at vi ikke får en regning, hvor vi falder ned af stolen, siger Jørgen Larsen.

Udvalgsformanden har fuld tillid til konsulent Jørn C. Nielsen og er overbevist om, at regningen lander på de 12.500 kroner.

- Det er nok begrænset, hvor meget et overslag løber til den ene eller den anden side. Jeg tænker ikke, at der er nogle mennesker, der vil snyde andre på den måde, siger Jørgen Larsen.