Kommunen forventer, at omkring 75 skyldnere bliver sendt videre til advokat. Og i sidste ende havner de måske i fogedretten i Næstved. Foto: Mia Than West

Kommune har fået has på 50 pct. af skyldnerne

Sorø - 30. maj 2017 kl. 10:30 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune har siden februar selv inddrevet ejendomsskatterne. Og fået flere skyldnere til at hoste op. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Siden februar i år har landets kommuner som følge af en ny lov selv kunnet komme efter de borgere, der ikke får betalt deres ejendomsskatter.

Og noget tyder på, at det har været en god løsning for Sorø Kommune.

Da fristen for at betale årets første rate af ejendomsskatten udløb, manglede kommune stadig at få 1,3 mio. kr. i kassen, men den gæld er ved ihærdig kontakt til skyldnerne nu blevet nedbebragt til ca. det halve - nemlig 655.000 kr.

Hvis den tendens fortsætter, når 2. rate kommer til betaling i august, tyder alt på, at kommunen vil være mere effektiv til at inddrage skattegæld, end SKAT har været.

Den samlede ejendomsskattegæld var ved udgangen af 2016 f.eks. lige knap 1,5 mio. kr, og den gæld, er det stadig SKAT, der skal prøve at få minimeret. Ligesom det også er SKAT, der skal inddrive gæld fra årene forud for 2016.

Allerede sidste år, da det stadig var SKAT, der havde opgaven, gjorde Sorø Kommune opgaven lidt lettere for SKAT. Ved ihærdig kommunikation med borgerne fik kommunen nedbragt gælden med mere end 300.000 kr. i forhold til 2015 - inden skyldnerne blev sendt videre til SKAT.

Sorø Kommunes »løn« for at overtage opgaven med ejendomsskatte-inddrivelsen er 100.000 kr. årligt.

Kommunen forventer i øvrigt at få nedbragt den nuværende ejendomsskattegæld yderligere. For de tilbageværende skyldnere vil sagerne blive sendt videre til advokat i løbet af et par uger. Kommunen anslår, at det nok kommer til at dreje sig om ca. 75 ejendomme, der i værste fald kan se frem til en tvangsauktion.

Da kommunerne via den nye lov fik overdraget retten til at inddrive ejendoms-skattegælden, blev det også samtidig meldt ud, at det var en midlertidig ordning.

Økonomi- og personalechef i Sorø Kommune, Thomas Harfot, oplyser, at det fortsat er den forventning, kommunen har - at det er en midlertidig ordning, og at opgaven formentlig går tilbage til SKAT i 2021, når de nye boligskatteregler træder i kraft.